El discurso de Laporta: "hemos plantado cara a todas las dificultades" / Sport

Joan Laporta volvió a ser Joan Laporta. En el majestuoso escenario del Palau de la Música, en el cierre del ciclo del 125 aniversario, el presidente del FC Barcelona ofreció mucho más que un discurso institucional.

Fue un acto de reafirmación. Una defensa del Barça de todos, con la emoción en el recuerdo de las diferentes etapas del club y la convicción de quien no se esconde ni ante los micrófonos ni ante los enemigos del club.

No se amilanó. Ni cuando le preguntaron por el Athletic -”ellos sabrán lo que hacen”, zanjó con elegante firmeza- ni cuando tocó hablar del eterno rival. A Laporta no le tembló la voz al recordar que el Barça se ha construido desde la libertad, no desde el poder. Una frase que resonó con fuerza dentro de un Palau de la Música entregado al presidente. Reivindicó el modelo, las secciones, La Masia, la integración, los éxitos deportivos y el regreso al Camp Nou.

Porque sí, el Barça vuelve a casa. Y lo hace con orgullo, con resultados y con proyecto. Se cierra un año simbólico, el del 125 aniversario, con la sensación de que empieza algo más grande. De la mano de Flick, con un equipo que maravilla, y con una directiva que fue muy valiente haciendo las maletas y subiendo a Montjuïc y que ahora emprende de nuevo una mudanza preciosa, la de volver a llenar el Spotify Camp Nou de aficionados blaugranas, asumiendo que durante un tiempo tocará vivir con las grúas como compañeras de asiento. Laporta planta cara porque sabe lo que defiende. Porque el Barça no es de nadie más que de sus socios.

Porque hay que decirlo alto y claro: Barça, Barça, Barça. Y actos como el de ayer ejemplifican la identidad blaugrana y el liderazgo del presidente.