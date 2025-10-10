Laporta pasa de Florentino y contenta a Tebas

Laporta se plantea convocar las elecciones para el mes de abril / sport

Una de las principales habilidades del presidente del Barça es su capacidad para reaccionar a tiempo y hacerlo como si nada hubiera ocurrido. Sin ir más lejos, en cuatro días, ha pasado de apoyar con firmeza a Florentino Pérez en el proyecto de la Superliga a situarse del lado del dirigente más crítico del fútbol español.

Sí, ha dejado solo al presidente del Real Madrid y, como quien no quiere la cosa, se ha abrazado al presidente de la Asociación de Clubes Europeos (antes llamada ECA y ahora EFC), Nasser Al-Khelaïfi. Con esta decisión, Laporta ha conseguido un “tres por uno”. O sea, ha satisfecho al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aún más al de la UEFA, Aleksander Ceferin y, sobre todo, ha contentado al enemigo número uno de Florentino que no es otro que Javier Tebas.

Una jugada maestra que le permite hacer olvidar aquel apoyo incondicional y casi reverencial al presidente del Madrid. Laporta tiene la virtud de manejar los tempos como nadie. Ya verán cómo presume de ello en la próxima asamblea de socios del Barça. Una asamblea que, por cierto, volverá a ser un éxito para esta directiva, por mucho que haya muchas incógnitas sobre los resultados económicos. Aunque internamente existen nadie duda que será un plácido trámite, a Laporta le molestó notablemente la derrota del Barça en Sevilla. “No es lo mismo ir a una asamblea como líder que como segundo”, comentó el presidente este lunes a un grupo de sus directivos.

De cualquier manera, poco importa si el Barça no llega líder. Pase lo que pase en la última jornada, el presidente destacará que ha salvado al club del declive económico, presumirá de tener un equipazo y un gran entrenador, felicitará, como hace siempre, al director deportivo y a su equipo y, sobre todo, entre lágrimas, celebrará estar a punto de regresar al mejor estadio del mundo.

Pues eso, que sea o no verdad todo su discurso, su capacidad de comunicación y su poder de seducción provocará que voten mayoritariamente todo lo que proponga. Incluso, seguro que más de uno le aplaude desde su casa, aunque sea de manera telemática.