Laporta, mejor te olvides de Messi

Victor Font expone hoy su proyecto para el regreso de LeoMessi al FCBarcelona en el caso de que sea presidente. Marc Ciria lanzó una lona gigante en el centro de la Ciudad Condal con el lema ‘Ganas de volver a verte’ y le focaliza en su plan para ascender a la presidencia del Barcelona. Joan Laporta no quiere desaprovechar el rebufo electoral y también se ha sumado al carro reiterando su interés en restablecer la relación, en ponerle una estatua y hacerle un partido de homenaje.

Tres posturas sobre Leo Messi que se juntan en este proceso electoral, quizás también alentadas por la imagen romperora de su reciente visita. Es normal que los candidatos se quieran unir Messi y Barcelona después de la fractura que se produció en 2021. Lo que no es normal. de hecho hiere, es que sea el propio Laporta quien nombre, insista, y prometa un acercamiento de las relaciones cuando lo echó de patitas a la calle tras usarlo en campaña, cuando maltrató a la mejor estrella que ha tenido este club, cuando incumplió su palabra de renovarle poco antes de empezar la temporada.

No se recuerda desprecio mayor, mayor traición, que el de Laporta. Y, en campaña, habla de si una estatua o un homenaje. Laporta debería admitir que sus palabras sobre Messi carecen de valor y credibilidad. Es solo humo porque Messi seguramente sabrá lo que pasó en la junta directiva en la que se barajó la posibilidad de poner el nombre del Camp Nou a su nombre. Se apostó por la estatua y se dijo que el club no pone nombres a sus recintos cuando hay...¡11 espacios! con nombres propios.

Laporta compara a Messi con Cruyff o con Kubala, jugadores claves en la historia del club pero a años luz de lo que aportó Messi porque si el Barça estuvo en la cima del fútbol mundial durante una década fue, en gran parte, gracias a él. Un eslabon del que precisamente ahora no está. Y se explicó en 2021 que Messi se iba por un problema financiero, por fair play, por... Y resulta que cinco años después el Barça todavía no está en la regla del 1:1 pese a las innumerables promesas. ¿El problema era Messi? ¿O el problema es que con Messi no podían convertir el Barça en la sede de Laporta y sus amigos?