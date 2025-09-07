Laporta también se juega su primera final

Sport Render

Esta noche, Carlos Alcaraz puede ganar su sexto Grand Slam y situarse en el número 1 del ranking ATP. Antes, Marc Márquez, si gana en Montmeló, estará a un paso de conquistar por séptima vez el Campeonato del Mundo de MotoGP.

Hoy también juega España y, de nuevo, Lamine Yamal podrá demostrar que es el mejor futbolista del momento. Tres eventos que darán la vuelta al mundo.

Pues bien, a todo esto, el presidente del Barça se juega mañana su primera final de la temporada. Este lunes sabremos si el Barça puede regresar al Camp Nou o deberá buscar alternativas para un partido, dos o toda la primera vuelta. Si lo logra, será una victoria atribuible a su tesón y persistencia. De lo contrario, si no llegan los permisos municipales, de los bomberos, de LaLiga o de la UEFA, la derrota también recaerá Joan Laporta como máximo representante de la entidad.

Solo Goldman Sachs ha presionado para el regreso al estadio, pero el socio, feliz por el juego del equipo, no ha alzado la voz y no pondría reparos a seguir un tiempo Montjuïc. No obstante, ocurra lo que ocurra, mañana será leído como una victoria o una derrota. Así que pase lo que pase, el presidente está obligado a dar explicaciones.

El socio, que a una semana del partido contra el Valencia no sabe todavía dónde jugará su equipo ni tan siquiera si podrá ver el encuentro, merece saber qué está pasando. Y no solo eso: también debe conocer de primera mano quién está detrás de todas las operaciones económicas vinculadas a los palcos vips.

El Barça ha sido históricamente uno de los clubes que más transparencia ha ofrecido al socio, pero ahora llevamos demasiado tiempo con un peligroso oscurantismo. Esta semana, Laporta tiene la oportunidad de explicar por todas las dificultades que ha pasado y ofrecer esa claridad que tantas veces reclamó cuando se encontraba en la oposición.

Por el bien del Barça, sería bueno que el presidente gane mañana su primera final, pero si la pierde, solo explicando con detalles lo ocurrido evitará seguir perdiendo credibilidad.