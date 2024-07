Laporta y la gran oportunidad para liársela a Florentino

Laporta: "Hemos salvado al Barça de la ruina"

Florentino Pérez debió sentirse algo nervioso tras la semifinal de la Eurocopa entre España y Francia. El todopoderoso Mbappé al que presentará el martes sucumbió ante la ilusión de los Lamine Yamal y compañía volviendo a fallar en un partido de primerísimo nivel. El Madrid entendió que la llegada del crack francés podría significar el inicio de un ciclo histórico de triunfos aplastando a sus rivales. Los blancos veían ya el hundimiento del Barça durante años y se las prometían felices, pero vamos a ver lo que pasa. Joan Laporta ha comprendido que se ha abierto una ventana de oportunidad para dar un sorpasso inesperado y se está trabajando en ello.

Con Lamine al frente, el club blaugrana va a intentarlo todo para fichar a Nico Williams y, si no pueden, a Dani Olmo, con el convencimiento de que las cosas pueden equilibrarse mucho más de lo esperado. Y visto lo visto en esta Eurocopa, Laporta puede acabar liándosela a Florentino esta temporada.

La ilusión ha vuelto a las filas blaugranas. Es cierto que el pésimo final de temporada y la llegada de Mbappé había provocado cierto pánico, pero las tornas han cambiado. Existe la convicción de que si el club puede juntar la dupla Lamine-Williams en ataque no solo va a haber partido sino que el Barça, como equipo, puede superar a este nuevo Madrid galáctico. Y eso puede significar un golpe de consecuencias inimaginables en la zona noble del Bernabéu.

Quedan semanas de vértigo en este mercado porque no va a ser fácil ni fichar a Williams ni a Dani Olmo. Pero lo van a luchar y es un momento en el que se debe apostar el todo por el todo. Y eso pasa por vender jugadores. Caiga quien caiga. Porque el Barça no puede perder este tren histórico. O Araujo o Raphinha o De Jong o el que haga falta. Si el Barça es capaz de formar esa delantera fresca y repleta de ilusión que está deslumbrando con La Roja, el efecto Mbappé puede acabar estallándole en las manos a Florentino. Quizás el Barça no está tan mal como se pensaba...