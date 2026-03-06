Laporta y Font: la imagen del Barça está en juego

Joan Laporta tiene el Barça en la cabeza y Víctor Font en el ordenador. Uno se mueve por instinto, por carisma y por una manera de mandar muy personal. El otro llega con método, estructura y la promesa de poner orden. Dos estilos incompatibles. Precisamente por eso este cara a cara solo puede ser constructivo.

Estamos ante dos formas de entender el poder y la gestión. Laporta ya ha demostrado que sabe construir un equipo ganador y que sabe conectar con la gente, pero también que su modelo depende mucho de él y de su capacidad de improvisación. Font, en cambio, vende lo contrario: menos épica y más procedimiento y control. Puede sonar frío, pero también le vendría bien al Barça. Los apoyos externos también dibujan el contraste. No es lo mismo presentarse arropado por Xavi Hernández que por Hansi Flick.

A favor del presidente saliente está que el equipo ilusiona, que el Camp Nou ya es una realidad y que tiene algo que casi nadie posee: magnetismo. Font, por su parte, promete seriedad, transparencia y un proyecto trabajado. Su gran baza es la economía.

Víctor Font: "Esto no es Font vs Laporta, esto es Barça del pasado ante Barça del futuro" / AGENCIAS

Y por eso esta campaña debería tener una prioridad: debate, ideas y propuestas. Hacía 26 años que no se veía un cara a cara electoral. Por tanto, sería imperdonable que lo convirtieran en un intercambio de reproches. En los pocos días que quedan hasta las elecciones, piensen en el Barça. Si exponen ideas y discuten con educación y ánimo de construir, el club gana. Si se dedican a embarrarse, pierden los dos… y pierde el Barça. Tienen una oportunidad única de demostrar que los culés y los catalanes saben discutir sin destruir. Los gritos, los insultos y el juego sucio no deberían entrar en Can Barça. O debate serio o circo. La imagen del Barça está en juego.

Un apunte final sobre la Junta Electoral. No le gustará a Marc Ciria, pero lo más fácil habría sido validarle unas cuantas firmas más, que pasara el corte y evitar conflictos. Además, la presencia de tres candidatos habría favorecido a Laporta. No lo han hecho. Han actuado con profesionalidad y discreción, y conviene decirlo cuando toca. Además, sorprendentemente, no hubo ni una filtración. Que siga así.