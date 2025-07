Laporta y Flick han traspasado la crisis al Madrid

El Barça de Flick fue muy superior al Madrid de Ancelotti / Alberto Estevez / EFE

Hace un año por estas fechas, el Barça había tocado fondo, acababa de echar a su entrenador-leyenda de manera poco ortodoxa y se había puesto en manos de un técnico alemán que venía del paro y cuyo último trabajo en la selección alemana no había acabado precisamente bien. Teóricamente sin equipo y sin dinero, la reconstrucción del equipo se presentaba como una inmensa labor a medio plazo. A 625 kilómetros de distancia, el Madrid vivía días de vino y rosas. Liga, Champions y Mbappé, nada podía fallar. Su particular cuento de la lechera incluía el inmediato Balón de Oro de Vinicius y un sinfín de conciertos en el renovado Bernabéu que iban a cubrir de oro al club y catapultarlo a la cima del fútbol mundial para los siglos de los siglos... ¿amén?

Pues no, no hay nada eterno, todo se puede estropear y todo se puede revertir. De la misma forma que la autocomplacencia, la falta de humildad y la guerra de egos han sido dinamita pura para el Madrid, el trabajo, la disciplina y la motivación han sido la gasolina que ha disparado el motor de la recuperación del Barça. Es muy fácil relajarse en la ola del éxito y muy difícil entregarse sin límites a la del esfuerzo. La teoría del estómago lleno es implacable. Bien lo supo el Barça de Rijkaard y, también, de Laporta y bien lo saben el actual Madrid y hasta el mismísimo City de Guardiola.

La realidad es que en un solo año, el buen trabajo de Laporta y, sobre todo, el de Hansi Flick han cambiado el orden del fútbol español y a punto han estado de hacerlo también del europeo. Han traspasado la crisis del Barça al Madrid en tiempo récord y con un nivel de acierto prácticamente total que también tiene su incidencia en lo económico. Con un solo fichaje de sesenta millones, Olmo, han logrado el milagro de una recuperación exprés.

El secreto ha estado en la cantera, Lamine, Cubarsí, Casadó..., y, muy especialmente, en el método, sistema, estilo, táctica o como quieran ustedes llamarle de Flick, que ha establecido un ecosistema, sí, tal vez sea esta la expresión que lo engloba todo, en el que Lamine, Raphinha, Pedri, Lewandowski o Koundé se han sentido felices y han dado lo mejor de sí mismos. El resultado es que hoy el Barça es campeón de Liga y Copa, semifinalista de la Champions y tiene un equipo extraordinario y equilibrado que no necesita más que un par de retoques. Joan García ha costado 25 millones y no parece obligado gastarse mucho más, aunque seguramente se abordarán uno o dos refuerzos no necesariamente caros.

Mientras tanto, el Madrid está como el Barça el año pasado, hundido, con entrenador nuevo pero gastando a tutiplén. Les sobra medio equipo y les falta otro medio. Ya llevan 180 millones en cuatro fichajes que tampoco parecen ser la panacea y a ellos la cantera no les sacará del apuro por mucho que se ilusionen con Gonzalo una vez Asencio les ha salido rana. Florentino y Xabi Alonso tienen que hacer de Laporta y Flick pero tienen mucha más dinamita que desactivar, sobre todo los egos de su vestuario.