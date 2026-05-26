Laporta y Flick frente a Florentino y Mbappé

Es una realidad irrefutable que cuando Laporta y Florentino Pérez pusieron en sus vidas, y en las de sus clubs, a Hansi Flick y Kylian Mbappé, respectivamente, sus destinos cambiaron drásticamente.

Laporta y el Barça se dispararon hacia el éxito, con dos Ligas consecutivas, y Florentino y el Madrid cayeron en una crisis de imagen y resultados lamentable. Laporta acaba de ganar unas elecciones sin despeinarse y Florentino ha recurrido a una convocatoria electoral de urgencia para intentar coger aire. En cualquier caso, tendrá que bajar al barro por primera vez desde que es presidente.

Y es que el fútbol tiene estas cosas, una sola decisión, una sola, puede cambiar el signo, si no de la historia, sí de los acontecimientos. No en vano, el Barça estaba en una encrucijada muy complicada tras cesar a Xavi pocos días después de haberle confirmado y con la incerteza de tener que reconstruir un equipo que parecía caído. Mientras, el Madrid venía de un doblete Liga-Champions y el fichaje de Mbappé tenía que ser la guinda de un equipo llamado a hacer historia. Sin embargo, sucedió todo lo contrario.

La intuición de Laporta venció a la ambición de Florentino. Laporta lo volvió a hacer, como cuando se la jugó con Guardiola en 2008 y rompió todas las leyes del sentido común. Y Florentino se volvió a equivocar juntando a tanto galáctico, lo que ya le costó el cargo en 2006. Pero nada es casualidad. El estratega y sensato Flick era lo que necesitaba el Barça y el egoísta Mbappé, el que rompió todos los equilibrios en el vestuario del Madrid. Una decisión, una sola.