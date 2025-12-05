Laporta también empieza la campaña electoral

La aparición de Joan Laporta sirvió para confirmar que el presidente ya está en plena campaña electoral. Quedan cuatro o cinco meses para la celebración de las urnas en el FC Barcelona y, de la misma manera que durante las últimas semanas algunos de los precandidatos (Font y Vilajoana) han dado su disparo de salida y otros lo van a hacer en breve (Ciria), Laporta también hizo su particular salida al ruedo.

Primero fue su intervención en Andorra para empezar a marcar distancias con Florentino Pérez y el Real Madrid después de mantener una relación estrecha con el presidente madridista desde su victoria en las elecciones. Ahora toca alejarse, ya sea porque interesa más estar con la UEFA que con la SuperLiga o porque el socio culé no entiende demasiado ir de la mano del mandatario blanco.

En la puesta en escena de ayer fue para relatar, en un foro afín, todos los que considera sus éxitos cosechados para dejar claro que le queda camino por delante. Laporta sacó pecho de su reestreno del Camp Nou, quiso eliminar de la ecuación la multa de un millón de euros diaria a Limak por considerar que el retraso llegó por razones ajenas a la empresa turca. También ondeó la bandera de quien ha sacado el club de las tinieblas para devolver la alegría a la entidad. Por no decir, también, que se adueñó de la rejuvenación de la actual plantilla azulgrana. Fue una larga enumeración de los valores que exhibirá en las urnas, cuyo resultado son bastantes los que consideran que ganará de calle.

A Laporta nadie le niega su bravura, pero se enredó, una vez más, cuando fue cuestionado por Messi (“No le pondremos un estadio a su nombre porque eso se hace a personas fallecidas”), pero sí considera adecuada la estatua para un jugador en activo.

En toda esta carrera electoral queda por definir el día de las elecciones, que se pondrá en enero en función de los resultados del equipo. Empieza una etapa trepidante en la que el Barça demostrará una vez más que está muy vivo y que en su pluralidad hay espacio para todos. Empieza lo que la mayoría de clubes no tienen: unas elecciones. Lo que hace diferente al Barça.