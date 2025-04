Sr. Laporta, no dude, convoque elecciones

Joan Laporta, durante su intervención en el Mobile World Congress / Valentí Enrich

El fútbol es populista por autonomasia, el opio del pueblo como decía recientemente Joanjo Pallàs, y en el Barça, aunque tengamos la más alta estima de nosotros mismos y nos creamos diferentes, somos más de lo mismo. Al “soci no se’l pot enganyar” (jajajaja). Mi opinión al respecto: al “soci se li en fot tot, si la piloteta entra”.

Esta es nuestra realidad y con eso transita cómodamente por el mandato la junta. Laporta tiene un ramo de flores en el culo: cuando más débil es el relato de la directiva, el equipo opaca al entorno. Flick genera el efecto placebo en una afición que no mira al palco, porque lo que pase allí sencillamente no le importa. La actitud de tribunero se ha generalizado y Montjuïc ayuda.

A falta de dos meses para finiquitar la temporada, volvemos a tener posibilidades de ganarlo todo. Esto ilusiona… y mucho. El equipo transmite unas sensaciones como hacía tiempo que no veíamos y eso es lo que todos los barcelonistas queremos (créanlo, los que no entendemos el populismo del Sr. Laporta también deseamos que se gane todo y no somos ni más ni menos barcelonistas). Incluso podemos reconocerle la brillante selección del entrenador. Subir a toda la chiquillada no es cosa suya, sino de una gran cantera y tres entrenadores que no han tenido otra opción. De fichajes fallados (con cifras extrañamente abultadas) a lo 'Tigrinho' no hablaremos.

El laportismo está tan seguro de sí mismo que envía a Enric Masip, el distinguido asesor presidencial, a 'TV3' para dar mamporros a troche y moche. Ese señor que cerró su cuenta en la red social 'X' después de despacharse a gusto a golpe de tuit xenófobo y machista es el mejor y más adecuado portavoz del club para explicar la situación paradeportiva. Su gran conclusión: “Hay una conspiración global contra el Barça” que incluye a malversos periodistas catalanes (mala gente, por suerte, no soy periodista).

Malmeter contra Laporta es ser un sinvergüenza (yo debo serlo). Veremos como acaban las compraventas de asientos VIP, cuándo y cómo llegaremos al estadio (y con qué coste) o cómo se gestionan las telecomunicaciones en manos de la sospechosa operadora moldava. Recordemos la extraña entrada y salida de una efímera compañía de auditoría con el objetivo de efectuar una certificación exprés de la operación de los palcos.

Quizás de la economía no nos deberíamos preocupar en demasía porque el profesor Sala Martín puede ser un garante (un referente para muchos), buen amigo y socio de Jan, en quien podrían confiar este complejo ámbito que pinta entre mal y fatal. Del documental del Reus y las ofertas laborales de las hermanas Tartas mejor no hablar, pues debe ser ficción.

Si cerramos una buena temporada (así lo deseamos) deportiva, si yo fuera Laporta, haría unas elecciones exprés, que ganaría por goleada. Al soci solo le importa una cosa: que ganemos. Si ganamos y en club entra en liquidación, qué más nos da, lo refundamos otra vez.