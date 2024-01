Laporta tiene que decidir: Esto no se aguanta

Xavi, durante el partido / JAVI FERRÁNDIZ

El Barça no puede encajar una manita contra un equipo como el Villarreal. Un conjunto que todavía no había ganado un partido en lo que va de año y que ocupaba la posición número quince de la Liga. Esto es así y hay que admitirlo. El equipo de Xavi mostró su peor cara durante el primer periodo, luego su mejor versión con una remontada espectacular y, más tarde, se vinieron debajo de manera inexplicable. La debilidad de este equipo es inaceptable. No hay excusas. Ni el árbitro. Ni el Var. Ni nada de nada. No puede ser.

Los 46.229 aficionados que asistieron a Montjuic y los miles de seguidores que lo vieron por televisión no se merecen este espectáculo. No se merecen vivir en un dragón Khan permanente. Lo advertimos hace tiempo. O cambiaba radicalmente el juego del equipo o este año no se ganaría nada. Los tres goles encajados durante los últimos minutos fueron una vergüenza. Este equipo está en deconstrucción y no hay quien lo salve. La Liga está imposible y solo queda el milagro de la Champions. Algo literalmente imposible a no ser que se experimente un cambio radical. Un cambio que parece imposible que pueda realizar el actual entrenador. Ha llegado definitivamente el turno del presidente Laporta.

Esto no se aguanta. La afición acabo silbando al equipo y lo que queda de temporada puede hacerse muy largo. Nunca un equipo ha remontado diez puntos a estas alturas de la temporada. Es muy triste, pero a mes de enero el principal objetivo es quedar el cuarto en la Liga. Sí, la cuarta posición. El cuarto puesto cuando nos habían hecho creer que este equipo lo podía ganar todo. Es una pena y duele decirlo, pero hay que tomar decisiones radicales. Xavi asumió que es el máximo responsable. Los futbolistas también. Pues eso, que decida Laporta, pero si siguen así… ni la cuarta plaza.