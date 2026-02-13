Opinión
Laporta debe ser el presidente cuando el Camp Nou se acabe
Carta al director de Manuel Cea Sáez - Socio 72.604
He sido de los más fieles seguidores del Barça en los últimos años. Acompañé al equipo en el exilio de Montjuïc y también lo hago ahora en la vuelta al Spotify Camp Nou. Ha habido algunas cosas que no me han gustado, como ver que a veces las localidades más centradas son para los turistas, pero en líneas generales todo funcionó muy bien en el Olímpic.
También ahora en el regreso a casa, sabiendo que el estadio está en obras y que siempre habrá inconvenientes. Además, estoy pudiendo disfrutar de un gran equipo bien entrenado por Hansi Flick. Y todo es mérito de Joan Laporta. Eligió bien al entrenador como ya había hecho con Frank Rijkaard y Pep Guardiola, y tuvo la valentía de empezar las obras del nuevo estadio en tiempos de gran crisis económica.
Por ello, mi balance de este mandato de Laporta es más que notable y espero que siga gobernando el club a partir del próximo 1 de julio. Merece ser el presidente del Barça cuando el Camp Nou esté totalmente acabado y también poder disfrutar más tiempo de la plantilla que ha ido construyendo.
Eso sí, a Laporta, si gana las elecciones, le pediría que se rodee de gente más profesional en todos los ámbitos del club. Creo que con una junta directiva fuerte y unos ejecutivos fuertes, este club es totalmente imparable.
