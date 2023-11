Explicó Xavi que durante la media parte del partido contra la Real Sociedad preguntó uno por uno a sus futbolistas si estaban cansados. Ninguno levantó la mano. La primera parte contra el Shakhtar fue igual o peor que la de Atocha.

En esta ocasión tampoco tenían motivos para alegar agotamiento. Por tanto, si no estaban cansados es que algo no funciona en el vestuario del Barça. No hay más. Si fueran otros tiempos diríamos que los futbolistas le están haciendo la cama a Xavi. Ahora pensamos que no es así. No obstante, el equipo de Donetsk que ni tan si quiera tiene estadio, ni estrellas, ni liga, ni país, solo recibió un tímido remate entre los tres palos durante todo el partido. Y, claro, sin ocasiones de gol y sin ideas es imposible ganar. Lo ocurrido en Hamburgo es inadmisible.

No dejar cerrado matemáticamente el pase a octavos no es lo más preocupante de lo sucedido en el estadio Volksparkstadion. Lo peor de todo es la triste imagen que deja el equipo, la sensación de impotencia y los dejes de equipo pequeño. Jugando así ni podrán competir por la Liga y menos soñar con la Champions.

El presidente, Laporta debe pedir explicaciones y Xavi dar soluciones. Toca hablar claro y explicar que está pasando. No valen las declaraciones en caliente. Hay algo que no funciona y el socio necesita saber si no hay entendimiento entre entrenador y jugadores, si el vestuario está dividido o es que son una banda de inútiles. Queremos pensar que no es así y que hay tiempo para reaccionar. Nada está perdido, pero ya no hay más margen de error. Van de mal en peor y lo ve todo el mundo.

La fase de grupos vuelve a convertirse en un mal sueño y volver a quedar fuera de Europa sería el final de este equipo y pondría al club en peligro.