Laporta debe aplicar aquello de que perder tendrá consecuencias

Navarro y Peñarroya, siguendo el entrenamiento / Javi Ferrándiz

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, fue claro en campaña electoral. “Conmigo, perder, tendrá consecuencias”, dijo. Ese mandamiento lo cumplió con Ronald Koeman y podríamos decir que también con Xavi Hernández, pues, aunque el de Terrassa ganó la Liga 2022-23, le pasó factura el bajón de juego del pasado curso y que el equipo se quedase en blanco.

Lo mismo que pasó con Koeman y Xavi sucedió el pasado verano con Roger Grimau. El catalán fue la apuesta en la sección de baloncesto para sustituir a Sarunas Jasikevicius. No funcionó y acabó en la calle, siendo reemplazado por Joan Peñarroya, cuyos resultados están siendo un desastre a pesar de haber llegado a la plantilla jugadores importantes como Kevin Punter y Chimezie Metu.

El Barça cayó el jueves ante La Laguna Tenerife en los cuartos de final de una Copa del Rey para la que se clasificó por los pelos, es séptimo en la ACB tras veinte jornadas disputadas y noveno en la Euroliga tras 26 partidos jugados. En la Supercopa, perdió en semifinales ante el Real Madrid. En total, 48 partidos jugados, con 25 victorias y 23 derrotas, unos números inaceptables para un equipo como el Barça que siempre debe luchar por todo y que deben hacer que aquel mandamiento de Laporta en campaña electoral se vuelva a hacer realidad.

Peñarroya no ha dado la talla en el banquillo, pero no es el único culpable de la situación. Si bien la semana pasada en esta misma página elogiaba el trabajo del director deportivo del fútbol azulgrana, Deco, no puedo decir lo mismo de sus semejantes en el baloncesto. Por ello haría bien Laporta en pedir explicaciones a los máximos responsables de la sección, tanto a Juan Carlos Navarro como a Mario Bruno Fernández y Josep Cubells. La apuesta por Peñarroya es de este último, mientras los otros han construido una plantilla descompensada y han sido incapaces de encontrar durante toda la temporada un relevo ante la importantísima baja de Nico Laprovittola. Bueno, sí. Primero trajeron a Raulzinho Neto, que solo pudo jugar siete minutos en dos partidos, y después pensaron en contratar a Thomas Heurtel. Suerte que el presidente detuvo el semejante disparate de hacer regresar a un jugador que había engañado al club negociando a sus espaldas con el Real Madrid.

La temporada del baloncesto azulgrana, con otros factores a tener en cuenta como el hecho de que Willy Hernángomez, uno de los jugadores mejor pagados de Europa, apenas tenga minutos, está siendo desastrosa y no parece que vaya a mejorar mucho. Por ello, Laporta debe tomar cartas en el asunto y aplicar lo que prometió. Y cuanto antes lo haga, mejor.