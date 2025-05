Laporta cumple su palabra: "Ho tornarem a fer"

Laporta y Flick han dado con la fórmula para revitalizar un equipo que vuelve a codearse en la elite / Dani Barbeito / SPO

El Barça despierta tanta admiración que se ha convertido en 'trending topic'. Su juego espectacular, su espíritu de superación y el rendimiento de los canteranos despierta elogios por doquier. El fenómeno Lamine traspasa fronteras, está en el camino de emular al mismísimo Messi por juventud y talento. También se reconoce el gran trabajo de Hansi Flick, que ha revalorizado la plantilla y lucha por el triplete.

Pero todo esto no sería posible sin un presidente como Laporta que lucha contra viento y marea para devolver al Barça a la élite mundial. De justicia es reconocer los obstáculos superados y la determinación para afrontar la construcción de un nuevo estadio cuando el club estaba en situación de suspensión de pagos. La noticia hoy no es que se retrasen las obras, la noticia es que pronto el Camp Nou será uno de los mejores estadios del mundo lo que permitirá recuperar la sostenibilidad económica.

La capacidad de Laporta para enfrentarse a los grandes desafíos está demostrada. Tiene carisma, empatía y seducción para conectar con la afición barcelonista. Con el marcador a favor, es invencible. Es un ganador nato que nunca se rinde, un hombre de fútbol capaz de acertar dos veces con la piedra filosofal de un proyecto deportivo. Apostó por Guardiola cuando entrenaba en Tercera División y eligió un técnico alemán en paro en otro momento crítico. Lo suyo no es suerte, es experiencia, visión de futuro y valentía. A partir de los éxitos deportivos, la crisis económica tiene más fácil solución.

Laporta le debe mucho a Flick, pero Flick nunca pudo soñar que viviría una etapa tan maravillosa en Barcelona. Dicen que no hay mal que por bien no venga. La imposibilidad de fichar cracks extranjeros por falta de recursos económicos obligó a confiar al máximo en la cantera y los jóvenes de la Masía han aprovechado la oportunidad superando todas las expectativas. El hecho de que un jugador de 17 años cumpla 100 partidos en el primer equipo explica la explosión de Lamine, que no tiene precedentes en el fútbol europeo y que marca el camino a seguir.

A Laporta se le pueden criticar muchas cosas, pero lo que nadie puede discutirle es que sabe lo que quiere, pasa de las críticas, dirige el club como si fuera su propia empresa, con coraje, esfuerzo y fe. Sin Messi, sin dinero y con la oposición unida esperando su caída, ha salido adelante sin perder la ilusión ni la fuerza. Prometió en la campaña electoral del 2021 que “ho tornarem a fer” y está cumpliendo su palabra.

La Copa está en el museo y la Liga al alcance de la mano. La Champions es la asignatura pendiente desde hace diez años pero pase lo que pase el martes en la semifinal de Milán, el Barça ha recuperado el prestigio perdido en Europa, se ha ganado el corazón de los culés y ha puesto las bases para un futuro mejor.