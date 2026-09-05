Laporta, Cruyff y la Champions

La agenda del presidente del Barça es muchos días más amplia que la del mismísimo presidente del gobierno. Joan Laporta, sin embargo, decidió ayer hacer un alto en el camino, hacer unos cuantos kilómetros y sufrir una carretera con unas curvas interminables para rendir homenaje al que fue y sigue siendo durante muchos años su referente, Johan Cruyff.

Laporta se fue hasta Vallfogona de Riucorb, un pueblo de 98 habitantes situado en la comarca de la Conca de Barberà, para celebrar el décimo aniversario de la inauguración de la calle Johan Cruyff. Allí fue recibido por el alcalde de la localidad, Francesc Llobet, cruyffista de los pies a la cabeza y quien tuvo la iniciativa de dedicar una calle de su pueblo al maestro holandés, la primera en toda Catalunya.

Laporta estuvo acompañado por tres de sus directivos, Maria Elena Fort, Josep Ignasi Macià y Miquel Camps. Todos ellos vivieron una jornada de barcelonismo deshinibido y de puro cruyffismo con presencia de un buen número de barcelonistas llegados de diferentes puntos de Catalunya con un denominador en común, la gratitud hacia Cruyff por todo lo que le dio al club.

El presidente se lo pasó en grande y recibió una placa como Cruyffista del Año, un honor que tienen, entre otros: Danny Cruyff, Juan Carlos Unzué y Pep Guardiola. Se emocionó recordando a Cruyff. “He sido presidente del Barça gracias a Johan y estamos muy contentos de que el club sea cruyffista”, dijo un Laporta que dice ver en Hansi Flick al mismísimo Cruyff. “Fuimos cruyffistas en mi primera etapa con Rijkaard y Guardiola y lo somos ahora con Flick. Cuando lo miro, veo en sus ojos a Johan. Su equipo es reconocible como cruyffista”, explicó entre aplausos de todos los barcelonistas que se dieron cita en Vallfogona de Riucorb, para más tarde cortar el pastel con el que se conmemoró el décimo aniversario. Le tocó soplar las velas y pedir un deseo. No tuvo ninguna duda. Aunque dicen que este tipo de deseos no deben revelarse, Laporta lo tuvo claro: “la Champions”, algo que fue acogido con aplausos por los comensales, que empezaron a gritar: “sí, sí, sí, la sexta en Madrid”, recordando que esta temporada la final de la Champions se disputa en el Metropolitano.

Habrá que esperar unos meses para conocer si el deseo del presidente se hace realidad. Como mínimo, él, su junta directiva y Deco como representante de la dirección deportiva, le han confeccionado a Flick una plantilla que puede aspirar a ganar todos los títulos en disputa,