Laporta ha comenzado la campaña

Y no digo que me parezca mal, me parece incluso lo más normal y lógico a estas alturas de su mandato, pero es una realidad. Joan Laporta ya ha comenzado la campaña electoral a la presidencia del Barcelona que se celebrará en la primavera del 2026, con los últimos movimientos y sus actuaciones públicas.

Enfrentándose directa, abierta y de manera muy contundente al Real Madrid, ofreciendo la renovación a Hansi Flick hasta 2028, uno de los hombres más queridos por el barcelonismo en estos momentos. Explotando la imagen del recientemente estrenado Spotify Camp Nou. Son claros indicativos de que el actual presidente del Barcelona sabe que se acercan las fechas electorales y que debe reafirmar su posición de liderazgo y poner las cosas en su sitio. Vamos, no dejar ningún cabo suelto ni nada a la improvisación de la que tanto se le ha acusado algunas veces. Es la ley electoral y Laporta lo sabe mejor que nadie.

Es verdad que fue el Real Madrid el que desenterró el hacha de guerra, pero fue una excusa perfecta que permitió a Laporta colocar las cosas en su sitio. A cada ataque del Real Madrid, la respuesta es y será más contundente del actual mandatario de Barcelona.

Es un Laporta muy auténtico, convincente, populista, que se expresa y se desenvuelve con facilidad y naturalidad en este terreno. El Laporta más genuino, el de siempre. Y es que casi nadie podía entender, por muchos intereses comunes que hubiera, que el Real Madrid y el Barcelona fueran de la mano, tan de la mano en los últimos tiempos.

Por aquel entonces Laporta creyó que era más conveniente unir fuerzas con los blancos para potenciar la Superliga. Era una amistad muy interesada. En cuanto que vio que aquella situación no prosperaba y que ya le perjudicaba más que le beneficiaba, en forma de alejamiento de la UEFA, sanciones, arbitrajes o multas, optó por romper ese matrimonio de conveniencia.

Es tan legítimo unirse por intereses comunes que divorciarse o buscar otro camino cuando ya no te interesa, pues el Madrid buscó al Barcelona como compañero de viaje porque también le convenía ser más fuerte en el proyecto de la Superliga. Nadie engañaba a nadie. Pero este giro de Laporta, Florentino no se lo va a perdonar nunca.

Una vez escenificado el divorcio, el regreso del Barcelona junto a la UEFA y la aproximación a Ceferin, las cosas volvieron a su estado natural y Florentino, despechado, lanzó con virulencia toda su artillería hacia el Barcelona. El barcelonismo está contento con este moviendo de ajedrez y por volver a ver las piezas del tablero colocadas como siempre habían estado.

Siempre se dice y con razón, que si la pelota entra, las opciones de reelección de los presidentes aumentan considerablemente. Y este es el caso en la actualidad. El equipo ha vuelto a coger velocidad de ganador y seduce a los aficionados como líder de la liga y más firme aspirante al título de liga. Las perspectivas deportivas no pueden ser mejores y más optimistas. Laporta y su actual equipo parecen claro proyecto ganador.

Socias y socios, la campaña electoral a la presidencia del Barcelona oficialmente ha comenzado.