Laporta arrasa, explosiona y sale reforzado

Joan Laporta será el presidente del Barça durante los próximos cinco años y lo será con el apoyo incontestable de los socios. Serán, además, sus últimos cinco años y, si completa el mandato, habrá presidido el club durante 17. Casi nada. Sin duda, los mejores años de su vida, volcados en cuerpo y alma al Barça.

Laporta vive por y para el Barça. No cobra del club, pero nadie puede discutir que su profesión es la de presidente. Nunca tiene un 'no' para el Barça y en el club no se mueve una hoja sin su visto bueno. Su estilo ya lo conoce todo el mundo: pasional, intuitivo, fogoso y, en ocasiones, excesivo. Es así y nadie va a cambiarle. Menos aún tras el resultado electoral. De hecho, gobernará exactamente igual después de esta victoria que si lo hubiera hecho por un solo voto.

Nada ni nadie logrará modificar su manera de actuar ni su discurso ni sus formas. Al contrario. Laporta sale reforzado y vivirá su cuenta atrás en la presidencia con la intensidad de quien sabe que ya no habrá una próxima vez. La prueba de ello es que entrada la tarde, conocedor de los primeros sondeos favorables, Laporta explosionó. Solo hay que ver las imágenes con las que se abrazaba y botaba con los futbolistas del Barça cuando estos fueron a votar tras el partido.

Dicen quienes mejor le conocen que olvida pronto y que no es rencoroso. Puede ser. Pero me temo que, en esta ocasión, algunos barcelonistas han quedado señalados en su memoria tras determinados posicionamientos.

En cualquier caso, los culés deben sentirse orgullosos de la jornada electoral. Fue una demostración más de que el Barça sigue siendo el club más democrático del mundo. Por tanto, toca también felicitar a Víctor Font por asumir la derrota con deportividad.

Dicho esto, sería deseable que, a partir de hoy, aunque Laporta no sea oficialmente presidente hasta la toma de posesión el 1 de julio, el barcelonismo caminara algo más unido. Presumir de demócratas obliga, sobre todo, a aceptar el veredicto de las urnas. Y las urnas, esta vez, no han dejado espacio para la duda: Laporta ha arrasado.