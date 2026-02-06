Laporta se aparta

El presidente del Barça, Joan Laporta, confirma que dimitirá el mismo día que se convoquen las elecciones, el 9 de febrero / FC BARCELONA

El próximo lunes, como mandan los estatutos del club, Joan Laporta dejará su puesto a Rafa Yuste para prepararse para las elecciones del 15 de marzo. Unas elecciones en las que, hoy en día, no parece tener complicada la victoria a menos que ocurra algo inesperado.

Me consta que varios candidatos desearían encontrar, como se ha escrito alguna vez, un papel que hiciera temblar los cimientos del Laportismo y con ello tumbar a la junta actual. Sería el papel, o los papeles, que destaparían asuntos punibles que algunos van diciendo off the record y que, sin embargo, hasta hoy nadie ha podido evidenciar.

Mientras ningún oponente exhiba hechos constatables, Laporta lo tiene bastante fácil. Su manera de ser le hace único, y eso es muy difícil de superar. De un tiempo a esta parte incluso gusta más, y no por casualidad, porque se muestra más crítico y peleón con el Florentinismo y todo lo que envuelve al madridismo psicológico, y habla sin reparos de los piscinazos exentos de castigo como si de un aficionado más se tratara, algo que complace, y él lo sabe, al barcelonismo. Plantar cara al madridismo aprovechando, además, que está en horas bajas, resulta rentable.

Entretanto, el equipo de Hansi hace su trabajo, y lo hace bien, y mientras el equipo vaya a ritmo de victorias y por delante del Real Madrid, las elecciones pueden ser pan comido.

Pero dicho esto, pienso que es indispensable que haya candidaturas de barcelonistas con ganas de hacerlo mejor, gente que haga una oposición necesaria. Eso sí, históricamente en este club los aspirantes, por mal que lo haga la junta rectora, tienen complicado ganar si los resultados deportivos acompañan.

Por sorprendente que parezca, los candidatos más realistas están pensando, no en estas elecciones sino en las del año 2031 donde se augura que habrá un desgaste en el Laportismo. Pero para eso faltan unos cuantos años, muchos partidos y varios campeonatos por ganar o perder.

En cualquier caso, bienvenidas sean las elecciones y, sobre todo, por el bien del club, que el socio vote con la cabeza y no pensando únicamente en el equipo de fútbol masculino, sino en el club en su conjunto.