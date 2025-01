Laporta 14-1-25

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta antes de iniciar su rueda de prensa del 14 de eenro de 2025 / JAVIER FERRÁNDIZ

El día previo a la rueda de prensa de Jan Laporta, fue un día intenso. Supongo que por aquello de haber dirigido personalmente al hoy presidente del Barça, muchos medios deseaban saber mi opinión sobre qué Laporta podíamos encontrar hoy. “Solo para Culés”, “LA POSESIÓN” El Periódico”, “Onze”, y hoy: “Què t’hi jugues”, “Catalunya Ràdio”, “SPORT”…

En las horas previas, lógicamente yo no podía saber por dónde irían los tiros (NO soy uno de sus asesores, aunque alguno piense lo contrario), pero sí tenía claro que, si Laporta era astuto y avispado, debía huir de la visceralidad, de la bronca y, sobre todo, de cobrarse facturas que solo provocarían perpetuar el ruido. El Laporta cauto, equilibrado, reflexivo y hasta generoso que vimos en las elecciones, con un carisma natural que le cae de los bolsillos da miedo. Ese Laporta es invencible. En cambio, cuando cae en la tentación de dejarse ir, de no medir y de escuchar a quien ve enemigos en el barcelonismo tras cada pared, resulta vulnerable y, posteriormente, muchísimo más fácil de atacar al quedar a expensas del destino, no del camino.

En la exposición inicial, hemos visto un Laporta prudente, explicativo y detallista que ni se ha decidido por equilibrar todo huyendo de enfrentamientos y tendiendo la mano, comprensivo, a Madrid y a otras sensibilidades del barcelonismo, ni tampoco (y eso lo celebro), un presidente hostil, tenso, volcánico y desmedido, deseoso de revanchas o venganzas.

En las respuestas todo ha cambiado, no ha querido mostrar ninguna comprensión con los que piensan diferente y ha caído en la tentación (o lo tenía bien estudiado) de dibujar buenos y malos barcelonistas, invitando al “conmigo o contra mí”.

Los que apostábamos por la concordia y la generosidad para conseguir elevar juntos el vuelo, hoy no hemos acabado de encontrar cobijo en su comparecencia Lluís Carrasco

Algún periodista le ha invitado a la autocrítica, pero hoy Laporta no solo no se ha mostrado por la labor, al menos por la labor de aceptar culpas, sino que ha devuelto esa invitación en forma de boomerang criticando a parte de la prensa, en algún momento con tensión.

Al final, todo se ha saldado con un presidente combativo y muy dolido. Estoy convencido que sus fans han ido, de menos a más, satisfaciendo sus expectativas, y en el lado opuesto, los que apostábamos por la concordia y la generosidad para conseguir elevar juntos el vuelo, hoy no hemos acabado de encontrar cobijo en su comparecencia. Ahora, solo los resultados darán o quitarán razones.

Esta ha sido su decisión.