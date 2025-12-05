Lando Norris: el campeón estoico de la F1

Ulf Karlson se proclamó campeón del mundo de trial en 1980 al manillar de una Montesa sin conseguir ni una sola victoria en aquella temporada. Algo parecido sucedió con Emili Alzamora cuando ganó el campeonato mundial de 125 cc. hace ya 26 años.

No sería el caso de Lando Norris si finalmente conquista el título de pilotos de F1 este domingo, en un nuevo desenlace al límite de la campana en el escenario que cierra la temporada por décimo año consecutivo. El de McLaren ha ganado 7 GP este año, y atesora 11 en su palmarés.

Más allá de la genialidad que demuestra quien podría ser en este epílogo su némesis más absoluta: Max Verstappen (4 títulos mundiales, 70 victorias), el cálculo más lógico de las probabilidades apuesta por Norris.

Sin embargo, no falta quien considera que si el británico logra su objetivo este título pasará a la historia con poco oropel. Algo parecido a lo que sucedió con los motociclistas antes señalados, y también con algunos otros campeones de F1 como Nico Rosberg (9 victorias en 2016) o Damon Hill (8 en 2016), si bien es cierto que cuando transcurran los años y lleguen nuevas generaciones, este diploma tendrá la misma cotización que cualquier otro, y no dejará ser una línea más en el relato de las estadísticas. Incluso en las que se refieren a los títulos solitarios conseguidos en su momento por el de Mercedes o el de Williams, por no citar el de Mike Hawtorn en 1958, con una sola victoria; el de Phil Hill con 2 en 1961... o el de Jochen Rindt, a título póstumo tras ganar 5 GP en 1970. Aunque creo que el austríaco hubiera trascendido más sin el infortunio de su prematura muerte.

Pero, por de pronto, la hoja de servicios del probable nuevo campeón -manchada con un inicio de temporada algo decepcionante, si bien resuelta con mucha dignidad en el tramo final- arrastra el estigma de quienes le bautizamos como “Blando” Norris por su aparente falta de mordiente inicial. Aunque, eso sí, nadie puede cuestionar que estamos hablando de un buen piloto que, con un coche tan competitivo como ha sido el MCL39, ha demostrado tener la velocidad y una cierta ambición que a veces ha llegado a destiempo (Canadá, Singapur o en la sprint de Austin).

Norris es ante todo un chico con una elegante discreción. También para lo bueno, como avala su amistad con Carlos Sainz desde que ambos coincidieran en el equipo de Woking.

Lo ha demostrado pidiendo excusas cuando ha tocado, o asumiendo con un gentil silencio el error estratégico de su equipo en Catar (no cambiar los neumáticos a sus pilotos con el Safety Car que hubo en la vuelta 7, como hizo el resto de la parrilla) que retrasó peligrosamente sus posibilidades de entonar el alirón anticipadamente.

Decía Sun Tzu en su libro “El arte de la guerra” que “la victoria no siempre pertenece al más brillante, sino al que sabe cuándo y cómo golpear.” Ahora que los filósofos estoicos están de moda basta recordar lo que apuntaba Epitecto: “no importa lucir, sino resolver”, o lo que señaló Séneca: “no hace falta brillar para vencer, basta con no equivocarse”, lo que evoca el pensamiento de Confucio: “ganar no es deslumbrar, sino no equivocarse”.

No, Lando no ha deslumbrado, y en cambio a veces se ha equivocado. Pero tiene más posibilidades de ganar el título que Verstappen, que no sólo casi no se ha equivocado sino que ha sido brillante, ha golpeado en el momento adecuado y ha resuelto -siete victorias también este año-, pese a que su Red Bull no era tan bueno como el coche del competidor. Es más fácil que Norris sea el nuevo campeón, que Max conquiste su quinto entorchado. Pero nada es imposible.

Si Bernie Ecclestone siguiera al frente de la F1 loaríamos su capacidad para “guionizar” la temporada de manera que la llama del interés estuviera viva hasta el último momento, como les han regalado a Liberty Media.

No creo que después de lo que pase el domingo nazca una rivalidad feroz Norris/Verstappen, pero si yo fuera Lando no me fiaría ni un pelo de los movimientos de Oscar Piastri en el futuro. Ya saben aquello de “la venganza es un plato…”.