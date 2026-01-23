La, La Land

El show está servido, pero me temo que todo va a resultar terriblemente previsible y ni los arbitrajes van a poder evitar el desenlace. Arbeloa es ese tipo de personaje que confunde dirección con liderazgo y pose con personalidad. No entrena, ejecuta. No piensa, interpreta el papel que le han asignado desde arriba. Trabaja para su presidente como el buen soldado que siempre ha sido, y cabe decir que nunca supo escoger bien su general (¿recuerdan a Mourinho?), repitiendo consignas con la convicción del que sabe que su función no es convencer, sino obedecer.

Es el entrenador ideal para el poder: dócil, altivo y absolutamente imaginable. Su discurso es un museo de tópicos. Vive del pasado como quien vive de una herencia que nunca ganó. Saca la historia del Madrid a pasear como si fuera una amenaza nuclear, cuando en realidad hoy parece una postal amarillenta. “El escudo”, “la exigencia”, “el espíritu de Juanito”… Frases huecas lanzadas con solemnidad impostada, como si estuviéramos aún en blanco y negro.

Flick juega a otra cosa. Flick trabaja para sus jugadores, no para su presidente y por eso manda de verdad. Su autoridad no viene del cargo, sino del respeto. No necesita levantar la voz ni mirar al palco. Cada declaración suya sorprende porque no responde al pasado, sino al futuro inmediato. Flick siempre llega antes. Habla como un viejo druida germánico que ya ha visto el desenlace mientras los demás siguen buscando excusas. No vende humo: adelanta acontecimientos.

Arbeloa es una estación de paso. Un cargo coyuntural, sostenido por poderes políticos y sonrisas inquietantes. Al primer tropiezo serio, el sistema lo escupirá con la misma frialdad con la que lo colocó. Su arrogancia, esa pose de superioridad moral sin obra detrás, no deja legado. Solo deja ruido y será recordado como un portavoz con chándal, y poco más.

Flick, hoy, es el Barça, no solo su entrenador. El reflejo exacto de todas sus facetas. Juego, cantera, valores, discurso y ambición. Su encaje con la historia del club ha sido tan bestia que no parece posible, como si el Barça lo hubiera estado esperando sin saberlo. Y lejos de respetar el maldito ADN que nos esclavizaba, llegó y lo despertó dándole un nuevo sentido.

El epílogo ya está escrito. Arbeloa quedará como una anécdota más en la historia del Madrid, una nota al pie con exceso de soberbia y déficit de huella. Flick, en cambio, ya no está, simplemente, pasando por aquí. Está escribiendo una de las páginas más líricas de nuestra historia. Con ironía, con fútbol y, sobre todo, con futuro. ¿Oyen la música? Bailen. Hay motivo para hacerlo.