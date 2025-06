Lance Stroll, ni palo ni astillas

Lance Stroll / Aston Martin F1 Team

Gilles Villeneuve no llegó a proclamarse campeón del mundo, pese a que cualidades y capacidad no le faltaron. Su valentía y su desaparición prematura le convirtieron en una leyenda que todavía sigue latente, y que muchos recordamos cada vez que la F1 llega a Canadá.

Su hijo Jacques sí logró el hito que la muerte privó al piloto de Ferrari. Y, sin embargo, puede que el suyo sea uno de los títulos menos valorados por los aficionados a la F1 en general. Y no es que el de Williams no fuera un gran piloto, porque es obvio que alguien capaz de doblegar al mismísimo Michael Schumacher malo no debía ser.

Sin embargo, la posterior torpeza comunicativa de la que siempre hizo gala el canadiense le granjeó la antipatía de muchos. Su tendencia a liarla frecuentemente con comentarios y declaraciones innecesarias le hicieron meterse en algunos charcos que habrían podido ser fácilmente evitables.

Jacques siempre fue de “enfant terrible” por la vida, con una imagen un tanto grunge y descuidada incluso en sus tiempos de piloto en activo. Se gustaba mucho -y lo sigue haciendo- en ese papel de “bad boy”, del malote del paddock que, no obstante, muchos consideran que interpreta con más bien poca gracia.

La carrera de este fin de semana supone el regreso de Lance Stroll a la parrilla después de su extraña baja para el domingo en pleno desarrollo del GP de España.

La espantá que firmó el compañero de equipo de Fernando Alonso no convenció a casi nadie por lo que de extraña y rocambolesca tuvo su justificación. Y ahora las fotografías que han circulado sobre lo que se supone que ha sido una “re-intervención” sobre la operación que le hicieron en la pre-temporada a causa de una caída en bicicleta, no han hecho sino sembrar más dudas aun sobre la veracidad de los argumentos esgrimidos para justificar la baja del de Aston Martin en el domingo de Barcelona.

Uno de los puntos más famosos del trazado de Montreal es, sin duda, el famoso “muro de los campeones”, que ahora parece menos exigente que hace unos años.

Ni Jacques ni Lance han conseguido calar en el cariño de los aficionados de su país, que tienen al legendario Gilles en el pedestal más alto. Y es que la manera de conducir del escudero de Ferrari siempre será recordada por su generosidad, por esa entrega que sólo los que han desafiado al famoso muro de los campeones conocen. Y ni Stroll ni Jacques forman parte de esa élite.

El carácter altivo de Stroll hace que sea uno de los pilotos menos queridos del paddock, especialmente por la prensa, a la que el canadiense siempre ha ninguneado con un desprecio innecesario.

Cuando aterrizó en la F1 lo hizo precedido por un montón de kilómetros que sus recursos familiares le permitieron. Lance rodó en infinidad de sesiones en circuitos cerrados expresamente para él, y con coches muy parecidos a los que ha pilotado más tarde. Y sin embargo, aun no hemos visto ningún destello de calidad que justifique el tiempo que ya lleva en la categoría.

Dicen que tras su Q1 espantosa en el Circuit, su reacción en los boxes fue muy diferente a lo que se espera de alguien de la alcurnia de la que presume constantemente. Pocas veces se le ha visto disfrutar en una carrera, y muchas menos hacer disfrutar a nadie con su pilotaje. Al contrario, no ha ocultado que tal vez su destino profesional debería estar en otros deportes, como el tenis que tanto le gusta.

Escribía recientemente Toni Nadal que ni su sobrino Rafa, ni Carlos Alcaraz o el otro protagonista de la final del último Roland Garros, Jannik Sinner, habían roto jamás una raqueta en un ataque de ira como el que habría tenido Stroll en los boxes de Montmeló. Educación al margen, no hacerlo les ha evitado tener que fabular sobre una supuesta lesión como otros.