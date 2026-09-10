Lamine Yamal: todo preparado para darle un vuelco a la historia

El estreno en la Liga de Campeones no hizo más que corroborar el histórico inicio de temporada del Barcelona de Hansi Flick. La cuarta manita en apenas cinco partidos sirve para sentenciar que el equipo azulgrana somete a sus rivales de una manera tan indiscutible que no hace falta perder el tiempo centrando la crítica en el nivel de sus adversarios.

El club le ha dado a Hansi Flick una plantilla extraordinaria y quizás éste sea el principal rasgo diferencial respecto los equipos de las temporadas anteriores. Y en estas está el entrenador alemán, tratando de gestionar a un grupo de grandes futbolistas que están demostrando una ambición competitiva increíble. Seguramente del éxito de esta misión va a depender alcanzar -o no- los objetivos. Desde luego, es de valorar la valentía del presidente Laporta, del entrenador Flick y de la estrella Lamine Yamal que, con sus declaraciones desacomplejadas sobre la Liga de Campeones, han elevado la presión del equipo hasta niveles brutales.

No hay duda, en este sentido, que la puesta en escena del equipo va en la misma dirección que las palabras de las tres autoridades azulgrana. Lamine Yamal, por ejemplo, honró con su actuación su debut con el brazalete de capitán. El club y la plantilla se han puesto al servicio del 10 con el convencimiento de que no va a sentir ninguna presión extra y, en cambio, va a dar más rendimiento. ¡Capitán con 19 años! Ante el Feyenoord marcó un gol de falta, dio una asistencia a Gabriel Jesus para su primera diana azulgrana y, sobre todo, exhibió responsabilidad. A los dos minutos, tras el primer córner del Barça, cortó como lateral derecho el contraataque de Moussa con una gran carrera, y a los 88, con todo el pescado vendido, persiguió a Mika Mármol hasta medio campo para cortar en falta la salida del defensa catalán. Si ésta es la dinámica, la historia del Barcelona está a punto de dar un vuelco.

Lamine Yamal no está solo. El objetivo de Flick es manifiesto: se trata de llegar al mes de abril con su once titular fresco. En ese mes se juegan los cuartos de la Champions y media semifinal, y se entra en las diez últimas jornadas de Liga. En mayo se decide la vuelta y el campeonato doméstico, y en junio se cierra la temporada con la final europea. Como un servidor no se atreve a hablar de cual debe ser el once titular pueden jugar ustedes a hacer de entrenador. Sin embargo, ante el Feyenoord descansaron Bernal, Gordon, Fermín, Gabriel Jesus, Espart o Gavi y durante el partido se gestionaron los minutos de Pedri, Rodri, Raphinha, Olmo y Adeyemi. Y lo más importante, el equipo no se resintió. Más bien todo lo contrario, se reactivó después de un buen inicio de la segunda parte por parte del histórico conjunto neerlandès que dirige esta temporada un campeón de Europa con el Barça, Gio Van Bronkhorst.

El Barça de Hansi Flick y Lamine Yamal divierte, gana y hace soñar a su afición. Que no se acabe la fiesta.