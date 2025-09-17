Lamine Yamal, penitencia y virtud

Luis de la Fuente y Lamine Yamal durante un partido de España / AP

Que el FC Barcelona no pueda contar con Lamine Yamal para dos o más partidos es negativo. Que no pueda hacerlo porque ha vuelto lesionado de los partidos con la selección española, sea porque no le han “cuidado” lo suficiente o bien sea por el azar, es la penitencia que debe pagar la entidad azulgrana y el resto de clubes que no han sabido imponerse.

La gobernanza del fútbol está completamente desequilibrada en favor de los estamentos federativos. Los clubes organizados en las ligas profesionales tienen poco que decir. No era exactamente así, en los inicios, ni cuando las competiciones las organizaban las federaciones.

Paradójicamente, fue cuando los clubes más grandes se organizaron en ligas profesionales para desembarazarse de las federaciones cuando el equilibrio se ha ido decantando cada vez más a favor de la UEFA y la FIFA. Por eso, las quejas de Hansi Flick, que se entienden perfectamente, resultan reiterativas y cansinas, y con destinatario equivocado.

Ahora, dicho esto, después de ver el partido ante el Valencia, se puede llegar a pensar que la baja de Lamine Yamal le ha ido bien, tanto al equipo como a sí mismo si es que sabe interpretarla.

Veremos qué sucede el jueves contra un equipo del mismo nivel que el Barça como es el Newcastle -con un balance de 18 a 1 en tres partidos, el Valencia de Carlos Corberán no puede ser una referencia fiable-, pero los azulgranas ofrecieron el domingo la mejor versión de la temporada y recordaron al equipo del año pasado.

Todos aquellos “egos” de los que había hablado Flick en Vallecas debieron quedarse en el vestuario o en casa de cada uno porque se vio a un equipo intenso y solidario, que ponía el talento individual al servicio del conjunto.

Que el Barça ganara sin Lamine Yamal es un dato que vale la pena subrayar y que al chico, ya mayor de edad, debería servirle para desinflar el ego y cuidar el pubis.