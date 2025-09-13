Lamine Yamal es el número uno y punto

Lamine Yamal celebra su gol ante el Rayo Vallecano. / Dani Barbeito / SPORT

En pocos días, concretamente el 22 de septiembre, se sabrá el nombre del ganador del ‘Balón de Oro’. Lo dará a conocer ‘France Football’ en una solemne gala que se desarrollará en el Théâtre du Châtelet de París. Dos son los principales favoritos a llevarse el galardón: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Es bastante probable que el jugador del PSG se lleve el gato al agua. Posiblemente, sea merecido teniendo en cuenta que una de las bases del premio habla de títulos ganados y el equipo francés conquistó la pasada temporada la Liga, la Copa de Francia y la Champions, siendo finalista del Mundial de Clubes. Eso sí, si lo gana Dembélé, todo el mundo debe tener en cuenta que el mejor jugador del mundo es Lamine Yamal, como lo era Leo Messi en los años en los que el ‘Balón de Oro’ lo ganaba otro futbolista, Cristiano Ronaldo por ejemplo.

Lamine Yamal es el mejor porque es un jugador que gana partidos para el Barça y para la selección española, porque es determinante en la zona más decisiva del campo y porque levanta al público de sus asientos, al de su equipo y al del rival, con sus espectaculares acciones, que son bonitas y efectivas a la vez.

Es el mejor futbolista y punto. Por ello, parece absurdo que desde Madrid se empeñen en querer poner a la altura del jugador del Barça a algunos futbolistas del Real Madrid como Franco Mastantuono o Arda Güler. Es ridículo y un flaco favor a los futbolistas, que siempre perderán las comparaciones con el genio de Rocafonda. Ya se vio en el reciente encuentro de la fase de clasificación para el Mundial del año próximo que jugaron las selecciones de España y Turquía. Se empeñaron en Madrid en convertir el choque en un duelo entre los dos. Y no hubo color. Arda Güler ni compareció en el partido, como no suele hacerlo cuando juega con su equipo partidos importantes. Lamine Yamal, por su parte, fue uno de los destacados del combinado de Luis de la Fuente. Asistió en dos de los seis goles que la selección española marcó en Turquía y cuajó una gran actuación a pesar de las molestias en la espalda que arrastraba.

Fue una buena muestra el partido de que la comparación entre ambos futbolistas no se aguanta. Como no se aguantaron la muchas que se hicieron en tiempos de Messi. Porque al astro argentino, al mejor futbolista de todos los tiempos, se le comparó, por ejemplo, con Arjen Robben. Se hicieron portadas equiparando a ambos. Un sacrilegio como el que ahora pretenden hacer algunos con Lamine Yamal. Y es que allí escuece que cuando respiraban por haberse librado del argentino, la cantera del Barça, la mejor del planeta, haya dado otro futbolista que está llamado a ser el mejor durante muchos años. Lamine es el mejor del mundo y punto.