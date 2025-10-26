Lamine Yamal, para bien y para mal

Lamine Yamal en un momento de su participación en la Kings League junto a su equipo, La Capital FC / Kings League

Ha cambiado todo tan rápido que quizá sea normal que el mejor futbolista del mundo esté divirtiéndose y lanzando penaltis en un partido de la Kings League a menos de 48 horas de un decisivo Clásico. Ha evolucionado todo tanto que quizá las lesiones de pubis y sus causas ya no sean como las de antaño y los jóvenes actuales se recuperen sin secuelas.

Por tanto, nadie duda que no sea posible que Lamine vuelva a marcar esta noche en el Bernabéu y sea tan decisivo como en las últimas ocasiones. Quizá, incluso, los chicos de Flick, con el de Rocafonda a la cabeza, vuelvan a demostrar que son una generación única y muy diferente a lo que estábamos acostumbrados.

No tienen nada que ver con los Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol o Messi, pero hay que reconocer que los Lamine, Pedri, Cubarsí o Fermín han devuelto la ilusión al barcelonismo.

Eso sí, estos, los de ahora, todavía no han ganado nada comparado con aquella plantilla que puede presumir de conquistar cuatro Champions.

No obstante, en el Barça, como lo importante es ganar y hacerlo con un estilo propio, hay que aplaudir la transformación llevada a cabo por el técnico alemán y ejecutada por unos adolescentes bien compenetrados con unos contrastados veteranos.

Ganar hoy al Madrid de Xabi Alonso sería dar un golpe sobre la mesa y cortar de un tajo esas incipientes dudas sobre el bajón de juego de los azulgranas. Ganar hoy no dejaría la Liga decidida, pero sería una señal inequívoca de que los de Flick siguen siendo los favoritos.

Pues bien, este es nuestro deseo, como también es que el equipo trasmita una buena imagen al margen del juego desplegado.

Quizá Lamine Yamal rompa con todo y pueda compaginar esa doble vida que le permite ser un excelente profesional sobre el terreno de juego y hacer lo que le dé la gana fuera de él.

Si es así, demostrará ser un superhéroe y habrá que aplaudirlo, pero para llegar a ser un número uno la única fórmula hasta ahora es la de entrenar mucho y despistarse poco.

Esperemos que esta noche no le pasen factura sus últimas declaraciones. De cualquier forma, ya lo dijo su padre a grito pelado en la entrega del Balón de Oro: “Lamine Yamal, para bien y para mal”.