Lamine Yamal y el gol

Lamine Yamal perseguirá esta noche de Copa del Rey en el Metropolitano su sexto partido consecutivo anotando goles. En los 30 partidos jugados en las cuatro competiciones lleva anotados 15, una cifra muy interesante si tenemos en cuenta que el futbolista catalán juega de extremo derecho. Pronto batirá su mejor registro -18 dianas, la temporada pasada- así que, en pleno debate de la secretaría técnica sobre el futuro del delantero centro su nombre adquiere todavía más protagonismo.

Lewandowski acaba contrato en junio y Ferran, con un año más de contrato, sigue generando discusión sobre si debe ser o no el delantero centro titular del Barça. Deco y su equipo debaten sobre qué hacer con el 9 polaco y sobre la conveniencia y los términos de la renovación del 7 valenciano. En la mesa, por supuesto, Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, con contrato hasta junio de 2030, cláusula de resisión de 500 millones de euros y un valor de mercado, de 100. Sin comentarios.

Visto lo visto, ya hace tiempo que desde esta tribuna se defiende la figura de Lamine Yamal como futuro delantero centro, en esencia, porque es tan bueno y tan inteligente que lo tiene todo para triunfar. Centrando al futbolista el Barça consiguiría que su mejor jugador entrara mucho más en juego y, además, que lo hiciera cerca del área. Lamine Yamal es tan quirúrgico en sus intervenciones que cada contacto con el balón provoca pánico: después de cada finta puede chutar pero si le enciman mucho -normalmente, con más de un rival- puede asistir -este año lleva ya 12 pases de gol-. O regatear, con el peligro evidente de una falta en la frontal o, incluso, de un penalti. Su lectura del juego es tan buena que además, de entre el gran abanico de opciones para acabar cualquier acción, suele acertar. Y claro, la consecuencia de todo esto es que Lamine Yamal va a estar mucho más cerca del gol.

Tras la temporada pasada, la crítica coincidió en que Lamine Yamal tenía margen de mejora justamente en este terreno. Él ya ha dado un paso adelante pero quizás necesite de su entrenador para demostrar que, también en el gol, puede ser un fuera de serie. En sus cuatro primeras temporadas y jugando de extremo derecho, Leo Messi anotó 42 goles pero un histórico 2 de mayo de 2009 su entrenador, Pep Guardiola, decidió centrarlo en aquel Real Madrid, 2 - Barcelona, 6 que cambió el rumbo del Barça y, desde luego, el suyo personal, ya que tras el cambio de demarcación llegaron, de manera consecutiva, sus cuatro primeros Balones de Oro. Messi, además de generar fútbol, se hartó de marcar goles, desde entonces, 13 temporadas por encima de los 30; 73 dianas en la 2011-12; 60, en la siguiente, y hasta en cuatro ocasiones, por encima de los 50. Una locura.

Es difícil -por no decir imposible- repetir estas cifras pero es excitante imaginar lo que Lamine Yamal podría hacer como falso 9 del Barcelona. Sabemos que Flick es alemán y cree en otro tipo de delantero centro pero quizás, en alguno de sus matices futbolísticos, pueda caber esta opción.