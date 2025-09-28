Con Lamine Yamal se gana mucho mejor

Lamine, ante la Real / V. Enrich

Está tan acostumbrado este Barça a remontar partidos que cuando la Real se avanzó en el marcador, nadie pensó que se podía perder el encuentro. A todo eso, la manita que el Atlético le endosó al Madrid era una motivación más para colocarse líderes, pese a las bajas de Joan Garcia, Raphinha, Gavi o Fermín, la vuelta a Montjuïc -con lo que supone cambiar de estadio- o el hecho de que Lamine Yamal todavía no formara parte del once titular.

Y es que en el Barça de Hansi Flick no valen las excusas. Así que el técnico alemán tuvo la valentía de colocar en el once titular y hacer debutar en la Liga al joven Dro, de tan solo 17 años, o darle una nueva oportunidad a Roony, que apenas tiene 19.

Este Barça, con permiso de futbolistas como Pedri, funciona como un equipo por encima de las individualidades y prueba de ello es que el dominio inicial de los azulgranas fue asfixiante.

El 90 por ciento de posesión en los primero quince minutos es una prueba de ello, aunque el ritmo del balón era más lento de lo deseado. Sin embargo, tras diversas ocasiones de gol, fue Koundé quien firmó el empate justo antes del descanso.

Pues sí, doce remontadas en dos años y la tercera de la temporada, pero lo más destacable fue la reaparición de Lamine Yamal. Saltó al terreno de juego en el minuto 57 y en el 58, tras una espectacular jugada, dio una asistencia a Lewandowski, que adelantó al Barça. Su entrada lo cambió todo. Motivó a sus compañeros y el público empezó a disfrutar de lo lindo.

El Barça sabe ganar sin Lamine y eso dice mucho de este equipo, pero la calidad y la magia del futbolista de Mataró pueden decantar un partido solo con su presencia. En fin, que los de Flick ya son los líderes de la Liga, que han vuelto a demostrar que será muy difícil derrotarles y que con Lamine Yamal se gana mejor.