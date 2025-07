Lamine Yamal: que empiece la fiesta

Perform

Muchos aficionados del FC Barcelona han seguido las vacaciones de Lamine Yamal con cierta preocupación. Su visita a Neymar Jr en Brasil, las fotografías en un lujoso yate en Ibiza, su viaje como auténtico icono comercial a China... y la fiesta de celebración de su 18º aniversario que tanto ‘ruido’ ha generado. No ha habido competición de selecciones este verano, el Barça no ha disputado el Mundial de Clubes y eso ha permitido a los futbolistas azulgranas poder disfrutar de un descanso más largo de lo habitual. Más de un mes de desconexión para reponer fuerzas física y mentalmente de cara al próximo curso.

Y el genio de Rocafonda lo ha aprovechado a su manera. ‘Alocada’ y criticable para algunos, especialmente todo lo relacionado con la fiesta a escasas horas del inicio de la pretemporada; razonable y lógica para otros al tratarse de un joven que acaba de inaugurar la mayoría de edad. El debate está servido y un buen sector del barcelonismo, pesimista por naturaleza, ya ha empezado a reconocer su inquietud con la posibilidad de que el extremo se descentre en su meteórica irrupción.

Mientras en Barcelona se ha instalado un extraño clima de recelo, de intranquilidad, y desde Madrid se está aprovechando la coyuntura para alimentar cualquier duda o supuesta polémica alrededor de un talento generacional que cuando hace un año lideró a la Selección hacia la Eurocopa solo coleccionó elogios, algo que a su vez demuestra que el nombre de Lamine ya empieza a atemorizar en la capital española, el joven futbolista ha dejado claro a las primeras de cambio que este año irá a por la Champions y el Mundial, los dos grandes títulos que aún no ha logrado. “No pienso en cuántos años me quedan por delante, quiero ganar ahora. Voy a darlo todo para que eso suceda. Solo quiero decir a los aficionados que estaremos ahí, luchando, y que la Champions llegará a casa. Y la Copa del Mundo, también”, dijo en la vuelta al trabajo del Barça, natural como la vida misma. Y con una personalidad pasmosa, desinhibido como cuando recibe el esférico sobre la línea de cal y encara a sus rivales.

Es evidente que todo jugador del Barça es mucho más que un simple deportista y, por el altavoz mediático que tiene, debe dar ejemplo a sus seguidores. En este sentido, Yamal no es, ni por asomo, el más políticamente correcto de la plantilla. Al mataronense le gusta ser el centro de atención en todos los sentidos, para lo bueno y para lo no tan bueno, y no hace excepciones. Si alabamos su desparpajo y espontaneidad en el día a día futbolístico, también tenemos que aceptar que en su tiempo libre, nos guste más o menos, se va a desenvolver de la misma forma.

Independientemente de las vacaciones de Lamine, sobre las que no conozco suficiente información como para fundar una opinión objetiva y justa al respecto, soy de los que prefiere ilusionarse con la nueva temporada del futuro ‘10’ del Barça (a falta de confirmación oficial) a ponerme la venda antes de la herida y pensar que no va a estar a la altura de las enormes expectativas por posibles distracciones. La joya de la Masia nos ha dado incontables muestras de que va a responder, especialmente en los grandes escenarios; de que nos va a hacer disfrutar, por fin ya (esperemos) en el Spotify Camp Nou; de que los rivales van a sufrir con sus ‘diabluras’; de que, con él como buque insignia, el equipo de Flick volverá a hacer soñar al barcelonismo. Que empiece la fiesta. La del fútbol.