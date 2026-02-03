Lamine Yamal, cada día más cerca del Balón de Oro

Lamine Yamal no para de crecer. Este año es mejor que el pasado, como el pasado fue mejor que el anterior. A las estadísticas que le proclaman como el mejor futbolista de su edad, de sus correspondientes edades según cada año, añade nuevos registros personales que certifican su evolución hacia el estrellato total. Por ejemplo, aún no se ha caracterizado por ser un goleador, pero no se preocupen, ya está en ello.

Esta temporada ya lleva los mismos goles que firmó en todo el ejercicio anterior. Son 0,5 goles por partido frente a los 0,25 del año pasado. ¡El doble! Y no solo eso, también va camino de batir su registro de asistencias. De nuevo el paralelismo con Messi aparece en su carrera. Leo empezó marcando pocos goles y ya vieron cómo acabó.

Con todo, seguramente es más importante su progresión personal porque incide en la profesional. Cada vez está más claro que no le afecta la presión ni la fama ni ser el centro de atención, críticas y hasta campañas insidiosas. Su madurez es absolutamente indiscutible, crece tanto a nivel futbolístico como personal. Los agoreros que le auguraban toda suerte de adversidades por su juventud e incertezas por la gestión de la fama, han tenido que callarse y esconderse.

Ni cumpleaños ni disputas por egos en el vestuario. Lamine tiene dieciocho años pero no se deja llevar por influencias externas. Es el dueño de su vida y ahora mismo domina los tiempos de su crecimiento. Talento futbolístico y madurez personal. Cada día más cerca del Balón de Oro y de hacer historia en el fútbol.