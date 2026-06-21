Lamine Yamal devuelve el brillo a la Roja

Cuando España juega con ritmo, al primer toque, mueve el balón con velocidad y Lamine Yamal está sobre el terreno de juego, vuelve a convertirse en una de las favoritas para conquistar el Mundial. El futbolista del Barcelona demostró, una vez más, que tiene la capacidad de cambiar el rumbo de un partido con una acción individual, pero también dejó una reflexión que no conviene ignorar: la selección no puede vivir únicamente de su inspiración.

Luis de la Fuente acertó de lleno con los ajustes y España firmó una primera parte sobresaliente. Oyarzabal estuvo acertado con un doblete, aunque fue Lamine quien abrió el marcador y quien participó en la mayoría de las acciones de peligro, confirmando que su influencia en el juego crece partido a partido.

A todo eso, la entrada de Dani Olmo también resultó decisiva. Su conexión con Pedri y Rodri en la medular, además de su entendimiento con Lamine en los últimos metros, dio aún más fluidez al ataque. El 3-0 con el que se llegó al descanso era el fiel reflejo de la superioridad española.

Con el encuentro prácticamente decidido, Lamine se quedó en el banquillo y el equipo perdió gran parte del brillo mostrado durante los primeros 45 minutos. España controló el resultado sin excesivos sobresaltos, pero también transmitió la sensación de que, sin su joven estrella, le cuesta encontrar la misma chispa ofensiva.

La clasificación para la siguiente fase ya está asegurada, pero queda por decidir si lo hará como primera o segunda de grupo, un detalle que no es menor. En el horizonte podría aparecer la Argentina de Messi, un cruce tan atractivo como exigente. Sería, además, el primer gran duelo entre el campeón del mundo y el futbolista llamado a marcar una nueva época. Un partidazo para cualquier aficionado, aunque quizá demasiado pronto para los intereses de España.

De cualquier forma, la buena noticia es que la selección ha recuperado las sensaciones que había perdido en su debut y vuelve a exhibir ese fútbol dinámico y vertical que la convierte en candidata a todo.