Lamine Yamal, descarado dentro y fuera del campo

Lamine Yamal atendió a SPORT en Las Rozas / SPORT TV

A sus 17 años está cambiando la mentalidad de muchos aficionados del Barça. Lo hace gracias a sus actuaciones dentro del terreno de juego, pero también en sus declaraciones fuera de él. En la entrevista de Jordi Gil para SPORT, el delantero del Barça demuestra que hay otra manera de vivir el barcelonismo. Habla, sin reparo alguno, de sentirse favoritos a ganar la Champions y argumenta que si piensas que no eres el mejor es cuando empiezas a perder. Sin duda, un cambio de mentalidad respecto a los culés más veteranos.

Lamine Yamal destaca también el papel de Hansi Flick con una contundente frase que pone al descubierto la filosofía del técnico alemán. ‘Nos ha metido en la mente que lo más importante es la intensidad, que luchemos el uno por el otro y que lo demos todo por la camiseta, los jugadores, la afición y la familia’. O sea, que les ha inculcado un espíritu ganador y competitivo que antes no tenían.

No es fácil para un chaval de 17 años realizar algunas de las reflexiones que hace ni afrontar la vida con la aparente tranquilidad que demuestra. Me cuenta Jordi Gil que se ha encontrado a un Lamine mucho más suelto, que ha perdido aquella timidez que mostraba durante la Eurocopa, que se le nota que ya no tiene miedo a nada y que ya posee cosas de Messi. Pues sí, todo positivo y cuanto más se parezca al argentino mejor que mejor.

En definitiva, que el Barça ya tienen una estrella contrastada, que tiene los pies en el suelo y que apunta a ser el mejor futbolista del mundo. ‘Salgo a disfrutar y pasarlo bien’, cuenta en otra de sus respuestas en una nueva demostración que la combinación de juventud, descaro y tener al lado a un entrenador en el Barça y otro en la selección que le sepan guiar y proteger es una fórmula imbatible. Al Barça le ha tocado la lotería con este futbolista, pero Lamine ha tenido la suerte de criarse en el club donde mejor cuidan a la cantera. Pues sí, este Barça es favorito a todo.