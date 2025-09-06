Todos los Lamine Yamal de la Champions

Lamine Yamal, el mejor joven talento del mundo / DANI BARBEITO

La UEFA cambió la temporada pasada el formato de la Champions League, y ha sido un acierto total. Con la nueva competición creada, el espectador disfruta de más partidos de su equipo y, sobre todo, hasta la última jornada no está clara la clasificación, que se define a finales de enero. Es ahí donde se determina si sigues jugando la Champions, si entras en los playoffs, si quedas directamente clasificado por estar entre los ocho primeros o si quedas eliminado de las competiciones europeas.

El PSG, hasta la última jornada, si no ganaba, no tenía garantizada la continuidad en la competición. Ganó el último partido, entró en playoff y al final fue campeón. En el formato anterior, con los grandes equipos como cabezas de serie, en noviembre ya sabíamos quién estaba clasificado para la siguiente ronda, quién jugaría la Copa de la UEFA y quién estaba eliminado sin seguir compitiendo en Europa.

Además, en la nueva Champions los equipos están mejor recompensados económicamente, y este punto brinda a los clubes pequeños la posibilidad de tener plantillas de mayor calidad. También es cierto que los equipos grandes tienen ventaja sobre los pequeños, porque disponen de plantillas preparadas para competir tanto en sus ligas como en la Champions. Cuentan con banquillos de calidad, lo que no ocurre en los clubes modestos, donde hay una considerable diferencia entre titulares y suplentes. A los grandes, las rotaciones les permiten competir mejor, mientras que a los pequeños les perjudica. Aparte de la calidad individual, hay un desgaste mental y físico importante por disputar dos partidos semanales.

El PSG, campeón de la Champions 2024-2025 / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

A los grandes, acostumbrados a jugar a este nivel, no les distrae competir en la Champions. En cambio, para los pequeños es normal que los jugadores estén más motivados por jugar en Europa que en su propia liga. Hemos visto en muchos casos que esto tiene consecuencias negativas: el ejemplo más reciente es el Girona.

Jóvenes talentos en la Champions

Para quienes disfrutan del fútbol y quieren conocer o contrastar jugadores jóvenes y talentosos, todavía poco destacados en Europa, la Champions es ideal.

Como el Barça con Lamine y Cubarsí en las dos últimas ediciones de la Champions, se ha demostrado que los muy jóvenes pueden aportar mucho en una competición tan exigente, rindiendo a un alto nivel incluso como titulares. Los grandes de Europa han empezado a dar protagonismo a sus propios talentos jóvenes. Estamos hablando de jugadores de 15 a 18 años que ya han debutado en sus respectivas ligas:

• Max Dowman (15 años) – Extremo del Arsenal

Debutó con el primer equipo, inscrito en Champions League, y la semana pasada contra el Liverpool, Arteta lo hizo entrar en la segunda parte perdiendo 1-0 como revulsivo. Es zurdo, juega como extremo derecho, luce talento, gran nivel técnico y una importante capacidad de desequilibrio. En su posición juega Saka, y habrá que ver cómo Arteta gestiona su gran potencial.

• Ethan Nwaneri (18 años) – Extremo del Arsenal

Debutante más joven de la Premier League (15 años y 15 días). Lleva ya tres temporadas jugando en la Premier con éxito como extremo derecho, compitiendo con Saka (titular de la selección inglesa) y también con el recién incorporado Max Dowman. Los tres son zurdos y de estilo similar: extremos que suelen desbordar hacia dentro desde la banda derecha. Ethan es rápido, potente y con capacidad de marcar y asistir con facilidad. Uno de los cracks de la Champions.

Skelly y Nwaneri celebrando un gol / x

• Lewis Skelly (18 años) – Lateral izquierdo del Arsenal

Jugador polivalente, puede ocupar todas las posiciones por la banda izquierda. Durante su formación jugó como interior y extremo, y actualmente es titular en el primer equipo como lateral izquierdo. Muy talentoso, con buen físico, gran nivel técnico y sobresaliente en lo táctico. Difícil de superar en el uno contra uno y con incorporaciones al ataque que generan mucho peligro.

• Rio Ngumoha (17 años) – Extremo del Liverpool

En el partido contra el Newcastle marcó el gol de la victoria (2-3) en los últimos minutos, con una jugada individual llena de personalidad. Arne Slot confió en él y respondió. Como extremo izquierdo, destaca por potencia, fuerza y dominio del balón en carrera. Competirá con Isak y Gakpo por minutos, pero todo indica que tendrá muchos.

• Ibrahim Mbaye (17 años) – Extremo del PSG

No es fácil tener minutos en el PSG, pues debe competir con Dembélé, Barcola y Kvaratskhelia. Aun así, ya ha debutado y ha mostrado, además de un imponente físico, mucho talento, capacidad de finalización y facilidad para desequilibrar en espacios reducidos. En la liga francesa, más accesible para el PSG, tendrá más protagonismo, y también se espera verle en la Champions.

• Dastan Staraev (17 años) – Extremo del Kairat

Muy joven, pero con calidad, talento y velocidad. Como extremo izquierdo ha sido clave para que el Kairat entrara en la liguilla de la Champions. Muy atrevido en los duelos directos, con facilidad para desequilibrar en carrera y gran capacidad de asistir. Ya ha llamado la atención de grandes clubes europeos. Habrá que ver su paso por la Champions, aunque no lo tendrá fácil en un equipo que, en principio, tendrá poca posesión.

Dastan Satpaev jugando con el Kairat Almaty / Transfermarkt

• Mikel Hansen (16 años) – Delantero centro del Bodø/Glimt

Delantero con gran físico, notable nivel técnico y coordinación, teniendo en cuenta su envergadura. Destaca su autoconfianza y valentía frente a centrales que, en muchos casos, le doblan la edad. No es titular indiscutible, pues el club gestiona con cuidado a sus talentos, pero seguramente tendrá minutos en la Champions.

• Jorthy Mokio (17 años) – Defensa central / pivote del Ajax

Hace dos años estuvo cerca de fichar por el Barça. Su físico privilegiado le permite ser polivalente y rendir tanto como central como de pivote. En el Ajax actúa más en el mediocampo, mostrando visión, orientación de juego y llegadas desde segunda línea. Está en el radar de los grandes clubes europeos.

Mokio posando con la camiseta del Ajax / 'AJAX'

• Estevão (18 años) – Extremo del Chelsea

Extremo derecho, típico brasileño: desparpajo, eléctrico, desequilibrante, gran cambio de ritmo en los duelos directos y rapidez mental en espacios reducidos. Actualmente es titular en el Chelsea y ha debutado con la selección de Brasil bajo las órdenes de Ancelotti.

• Franco Mastantuono (18 años) – Extremo del Real Madrid

Recién fichado, ha destacado por su calidad técnico-táctica y polivalencia, pudiendo actuar en distintas zonas del campo. Tiene rápida adaptación, personalidad y valentía en los últimos metros. Juega con confianza y mucha decisión.

• Marc Bernal (18 años) – Pivote del Barça

Bien conocido por su trayectoria en la cantera del Barça, interrumpida por una grave lesión de cruzados. Se espera que vuelva a mostrar su despliegue de fútbol y rinda a alto nivel tanto en Liga como en Champions. Es uno de los mejores talentos del mundo en su posición.

Marc Bernal volverá este mes de septiembre / Valentí Enrich / SPO

Otros jóvenes como Cassiano Kiala (Bayern), David Boly (PSG), Honest Ahanor (Atalanta), Jesse Bisiwu (Brujas), Jessi Da Silva (Brujas), Ebu Bekir (Eintracht Frankfurt), Jeremiah Mensah (Bayer Leverkusen), Ben Hawighorst (Bayer Leverkusen), Alseny Cissé (PSV), Brent Jonkers (PSV), Shuryjano Cornecion (PSV), Fabian Merien (PSV), Jairo Beerens (PSV), entre otros, son grandes talentos inscritos en la Champions, aunque de momento con poca presencia en sus equipos. Será interesante seguir su evolución tanto en sus ligas como en los minutos que puedan tener en la Liga de Campeones, que en principio no serán muchos.

Es curioso que la mayoría sean extremos o delanteros centro. Muy pocos centrocampistas con presencia. Hay “Lamines” y no “Cubarsís”: los clubes no se atreven, como el Barça, a dar responsabilidad a defensas jóvenes, y mucho menos como titulares. Durante la pasada Champions 2024/25 vimos a varios jugadores jóvenes con minutos, y con el rendimiento de Lamine y Cubarsí los clubes se han dado cuenta y están más decididos a apostar por sus jóvenes cracks.

Está claro que es gracias al Barça.