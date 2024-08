El valor de Lamine Yamal y de toda la cantera

Lamine Yamal, en acción con el Barça la pasada temporada / Valentí Enrich

Es evidente que por mucho fichaje ilusionante que se pueda conseguir, la gran figura y el crack mediático del Barça es y será un chaval de diecisiete años recién cumplidos. No en vano, Lamine Yamal representa el presente y el futuro de un club que no atraviesa por sus mejores momentos, aunque tiene en la cantera a su gran tabla de salvación. Es difícil ponerle un valor a los mejores jugadores que el fútbol base está creando para el primer equipo, pues hay cosas que no tiene precio. Lamine, por ejemplo, está tasado en 120 millones por un supuesto consenso de mercado, pero todos sabemos que vale mucho más. Laporta dijo que ya le han ofrecido 200 millones... ¡y esto solo acaba de empezar!

Miren, el precio de las cosas es el que uno está dispuesto a pagar y otro, dispuesto a vender. Lo demás, es indicativo. Respecto a Yamal, dado que el Barça no está dispuesto a vender, pues no tiene precio. Y lo que es absolutamente seguro, es que si ahora el Barça quisiera ficharle, no podría no solo porque no tendría dinero, sino porque el propietario de sus derechos tampoco lo vendería. Así que cuidemos a Lamine porque es oro puro para el club. Y no solo él, toda la cantera es oro. Les propongo un once con el precio objetivo que nos propone el mercado, que como les he dicho, no es el precio real: Iñaki Peña (8 millones), Fort (10), Araujo (70), Cubarsí (30), Balde (40), Casadó (2,5), Fermín (30), Gavi (90), Lamine Yamal (120), Pau Víctor (1,5) y Ansu Fati (30). Hay más, como Eric García, 20 millones, el más caro de los no nombrados. Hagan cuentas y no duden: la cantera al poder.