Lamine Yamal es una bendición para el Barcelona

Lamine Yamal celebra el cuarto gol del equipo durante el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid / EFE/Siu Wu

No hablemos del Balón de Oro, ni siquiera de quién es ahora mismo el mejor jugador del mundo. Para cada uno habrá un futbolista especial. Los madridistas pugnarán con Vinicius o Mbappé, para muchos bien podría ser Salah, e incluso en Barcelona Raphinha Pedri se llevan muchas preferencias por la impresionante temporada que llevan. Todo va en gustos pero hay otra serie de valores intangibles que convierten en la actualidad a Lamine Yamal en el futbolista más especial e incomparable del momento con mucha diferencia.

Y ya no porque sea un jugador de la casa, que le da un valor añadido. No solo no te costó sino que tiene ese significado de pertenencia, lo sientes más tuyo cuando le has visto crecer desde pequeño, y él mismo se identifica más con el club.

Lamine lo tiene todo para ser alguien especial. Y es un elegido.

Por edad, es más joven que todos los futbolistas con los que pudiera competir ahora mismo. Incluso es más precoz que Messi, lo cual parece increíble. Ni dieciocho años y ya acapara portadas de medio mundo y es la referencia de miles y miles de niños que ven en él, el espejo ideal en quien mirarse. Y no es fácil asumir esa responsabilidad de saber que todo lo que haces tiene una repercusión extraordinaria.

Por mentalidad, es tremendamente fuerte y competitivo y ya aguanta la presión de echarse el equipo a la espalda en los momentos importantes y ofrece su mejor versión en la alta competición como demostró con dieciséis años en la fase final de la Eurocopa. Está llamado a liderar uno de los clubes más poderosos del mundo durante muchos años.

Por el glamour que desprende, es la imagen icónica de los jóvenes que lucen su camiseta con orgullo por todos los rincones. Y ya no solo la del Barcelona, sino también la de la selección donde no se ve otro nombre en la espalda y otro número que el 19 de Lamine Yamal.

Por ese talento innato y maravilloso que hace que en cada partido te deje al menos una genialidad. Ante el Atlético la jugada genial de la asistencia a Lewandowski. Un juego y una visión diferente y sublime, una oda permanente al espectáculo que embellece cada vez que toma contacto con el balón. Es el cisne moderno del fútbol.

Seguro que muchos aficionados se quedarían con sus estrellas, pero al Barça le ha caído una bendición con la irrupción de este chico. Es la envidia de todo el mundo del balón. No sabemos hasta donde será capaz de llegar pero apunta tan lejos que casi da miedo pensarlo.

No sé si sería titular en el mejor Barcelona de Guardiola, aunque no imagino a ningún entrenador dejándole en el banquillo, pero con el tiempo veremos su verdadera dimensión. Su camino no ha hecho más que empezar.

Me quedo con Lamine Yamal para muchos años. Ilusión, talento infinito y sin límites para la imaginación. Fantasía para los culés.