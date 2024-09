Lamine Yamal, el as de oros

Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Casadó en Mestalla / Javi Ferrándiz

Uno siente que sólo vale para rellenar espacios y el otro es el espacio mismo. La galaxia en versión blaugrana. Uno se llama Rodrygo y no hay día que no busque hueco para visibilizarse. El otro responde al nombre compuesto Lamine Yamal, tiene diecisiete años y a ojos de un madridista de manual como Guti, “es un referente para el Barça, para la selección y puede ser que, ahora mismo, sea el mejor jugador del mundo”. Así lo expresó la noche del lunes en ‘El Chiringuito de Jugones’, con la boca un tanto pequeña, como si le costase reconocer una realidad tan tozuda como que el jugador del Barça ha hecho historia, también, en la del Balón de Oro. Por eso dice que no tiene contratados en las plataformas los partidos de los de Flick. Su vara de medir pasa por La Roja. En fin.

¿Mbappé ya no da miedo?

Mbappé ya no da miedo, dicen en Francia. Aquel extraordinario jugador que fue objeto de deseo de todo bicho viviente, ha sido aterrizar en el Real Madrid y bajar enteros a ojos de sus abandonados e incluso abonados. Cierto es que al proceso de adaptación de Kilian le ha perjudicado el excelente arranque del Barça y la compleja gestión del estrellato que tiene a Ancelotti en un sinvivir, aunque no lo demuestre. Veterano y curtido en mil batallas, el entrenador italiano juega hábilmente entre la autocrítica y el reparto de medallas. La realidad es que el juego desplegado por el equipo genera dudas, provoca pitos indisimulados en el sonoro Santiago Bernabeu y enciende las alarmas de los recuerdos de aquel equipo galáctico que acabó estrellado en la Tierra.

Lo extraordinario lo vivimos en Barcelona, algo que poco o nada tenían previsto a seiscientos kilómetros. El ‘melón Lamine Yamal’, abierto por un Xavi al que de forma muy poco elegante atacan ahora algunos de sus jugadores, ha resultado ser único. Con un sabor y una textura fuera de lo común, la calidad del jugador es objeto de análisis y aplauso en cualquier lugar del mundo. A riesgo de ser pasto de las hordas madridistas, creo que este chaval es el as de oros y Mbappé camina entre la sota y el rey. Incluso, si me apuran, sumaría al blaugrana el comodín del público. Porque si en Francia cuestionan a su estrella, en España se rinden ante una de las suyas. Lean bien: a ‘una’. Porque el ‘seny’ me dice al oído, cual Pepito Grillo, que no sólo hay que cuidar y proteger al chaval sino que también debemos ejercer la prudencia y la humildad. Lo extraordinario no necesita más luz que la que emite de ‘motu propio’. No precisa extras.

La fotografía que nos ha dejado las nominaciones al Balón de Oro sirven para sumar orgullo -más- al barcelonismo. El fútbol femenino tiene color azul y grana, con mención en mayúsculas a ‘Caro’ Graham Hansen, una de las futbolistas más completas que han visto estos ojos. La pancarta ‘La juventud al poder’ la enarbolan el ya mencionado Lamine Yamal y el reconocimiento a otro menor de edad, Pau Cubarsí, otro valor extraordinario del FC Barcelona al que ya se le exige como si llevara cinco años en la élite. Cuidado con eso. Cuiden a los y a las que, tan jóvenes, pelean con los consagrados. En el podio es una fiesta. En el césped, un riesgo. El Barça tiene un as y ya no está en la manga. Está en el terreno de juego. Y en La Masia.