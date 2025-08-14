Lamine Yamal adultera la competición

Lamine Yamal en el último Barça Real Madrid. / SPORT

Debe de ser récord mundial de lloriqueo acusar de adulterar la Liga en la segunda semana de agosto, cuando ni siquiera ha empezado aún la competición. Eso ha hecho el Real Madrid, que ha comenzado la temporada actual como terminó la anterior: quejándose, pataleando, tiquismiquis, antipático, de morros. Dos son los motivos por los que el club blanco —oficialmente el mejor del siglo XX y autoproclamado el top de esta centuria— considera que se le perjudica: porque apenas ha tenido pretemporada a causa de su participación en el Mundial de Clubes y porque la Liga quiere jugar el Villarreal-Barça en Miami.

De lo del Mundial de Clubes, poco que decir: mientras se disputaba, el discurso oficial y oficialista blanco fue que participar en la competición de Infantino era histórico y un negocio redondo. El Barça, económicamente, hubiera querido participar. No se clasificó y, a cambio, ha gozado de más descanso. Es como si, en plena temporada, el equipo que llega lejos en competición europea se quejara de que tiene menos tiempo entre partido y partido que el que cae a las primeras de cambio. El PSG de Luis Enrique jugará la final de la Supercopa de Europa con solo una semana de entrenamiento. ¿Insuficiente? Sin duda. Pero las quejas, a Infantino.

Promoción en Estados Unidos

La conversación sobre el partido de Miami es de mayor enjundia. Es cierto que jugar en la Cerámica no es fácil (al Barça, eso sí, es un campo que se le da bien). A ello se le podría contrarrestar que, en una temporada tan cargada, incluir con calzador un viaje de ida y vuelta a Miami tendrá efectos negativos sobre los jugadores. Pero la conversación es otra: con este partido, la Liga antepone el dinero y la promoción del fútbol español a cualquier otra consideración. Que el club que abandera la promoción de sus intereses por encima de cualquier otra consideración (Superliga, vídeos de árbitros, boicot al Balón de Oro…) se queje lleva a pensar qué habría sucedido si hubiese sido el elegido para jugar en EEUU. Seguro que el discurso sería otro. Visto como está el Camp Nou, el Barça podría proponer jugar el Clásico de vuelta allí.

Da igual que lo haga el madridismo o el barcelonismo: pensar que la Liga está adulterada, que unas manos negras mueven los hilos, es absurdo. ¿Por qué participar y seguir con devoción un teatro a lo pressing catch?

Hace justo un año, el madridismo no hablaba de Liga adulterada, sino de cómo iba a arrasar con todo con la MVB. Esa es la auténtica conversación: cómo, en solo un año, Lamine Yamal (y el Barça) han ocupado el centro del escenario.