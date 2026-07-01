Lamine Yamal y el 9

Un antiguo técnico del FC Barcelona cerró un debate asegurando que el sustituto de Xavi sería Leo Messi. Se basaba en la evolución que el futbolista había seguido en el equipo, de la punta derecha hacia el centro y la punta del ataque, y que debería seguir con el paso de los años y la pérdida de velocidad, que le llevaría a retrasarse hacia el centro del campo.

Sus argumentos tenían toda la lógica del mundo. Sin embargo, no hubo tiempo para comprobarlo. Se marchó antes de tiempo. De todas formas, en la selección argentina no asume del todo ese rol que se le presumía en el Barça pese a que haya adoptado una posición algo más atrasada y que destaque también como asistente gracias a una visión de las jugadas única. Ahora, el instinto de ser el último rematador no lo pierde ni lo perderá nunca por más alejado del área que esté. Quizás el mejor resumen sea ese segundo gol contra Austria que marca después de que Julián Álvarez no supiera culminar una asistencia suya.

No creo que tengamos que comparar a Lamine Yamal con Leo Messi, aunque sea una tentación inevitable. Ni tampoco me parece acertado creer que vayan a seguir una evolución similar dentro del equipo. Porque cada uno tiene su personalidad y no podemos saber qué sucederá en el futuro.

Leo Messi tiene una trayectoria hecha y Lamine Yamal apenas la inicia y vete a saber cómo sigue y cómo acaba. Sin embargo, es verdad que si Lamine Yamal debe ganar influencia en el juego deberá salir del extremo derecho y situarse en una posición más centrada. Él mismo ha explicado que pronto tendrá que dar el paso. Más o menos, ya lo hace en el Barça con Hansi Flick, ya sea teniendo de lateral a Koundé o a Èric García. Y parece que Luis de la Fuente le busca a la pareja idónea para que pueda irse hacia el carril del 10. Es un primer paso, pero no el definitivo. Por eso observo con mucho interés el casting del 9 que ha puesto en marcha el Barça.