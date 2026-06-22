Lamine sigue la ruta de las estrellas

Aunque en el fútbol no se puede asegurar nada, la lógica indicaba que el pinchazo frente a Cabo Verde en el debut del Mundial no era más que un accidente. Y por lo mismo, tampoco se puede pontificar sobre que el nivel que el equipo de De la Fuente dio contra Arabia vaya a ser el que veamos todo el campeonato. Pero como en casi todo en la vida, cuando las cosas se hacen bien, hay más posibilidades de que salgan bien y el primero que corrigió los errores del primer día que nunca tenía que haber cometido, fue el seleccionador.

Vamos a ver, ¿había que abrir un cerrojo y se jugó sin extremos? En la última hora había que meter un gol como fuera y no salió el único delantero centro específico, el típico goleador-desatascador tipo Llorente en el 2010, Borja Iglesias en este caso? ¿Era un partido para ser reservón poniendo a Gavi de falso extremo? Estaba claro que no. Y así salió.

De la Fuente rectificó y el rojo de La Roja volvió a ser intenso, ganador. Olmo dio mayor velocidad en los metros finales de la que suele dar Fabián, lo que agradeció especialmente Oyarzabal. Baena es más ofensivo que Gavi, que tiene unas características extraordinarias para otro tipo de partidos en los que haya que equilibrar la zona ancha del rival, lo que todavía no ha sido el caso.

Y luego, Lamine, la guinda, el hecho diferencial. Diez minutos para marcar, cuarenta y cinco para mantener la luz de la selección. Y luego, a descansar, que esto es muy largo y lo mejor todavía está por llegar. Cuando las cosas se hacen bien, suelen salir bien. No hay más.

Por aquí ya se han dejado ver Messi, Mbappé, Kane, Haaland, Vinicius... Lamine ya está en ello

Especialmente bien, por cierto, se están haciendo con Lamine Yamal. Veinte minutos en el debut, por pura necesidad porque no había manera de abrir el marcador y con la consigna de no forzar la máquina para evitar una recaída de su lesión, y media parte en el segundo partido, de entrada para intentar resolver y poder descansar satisfecho con el trabajo hecho. Evitar cualquier estrés es básico en este tipo de situaciones. Una buena hoja de ruta, esa sí, la que se está siguiendo con Lamine, que estará al cien por cien, motivado e ilusionado, para la siguiente fase, cuando se gana el título.

Al respecto hay que insistir en la buena estrella del jugador del Barça. Ya ha marcado un gol con solo 65 minutos sobre el campo en un Mundial. Y con menos de diecinueve años, haber marcado en Eurocopa y Mundial es algo que solo ha hecho Pelé, en su caso Copa América. Nuevamente, su nombre ligado al de un figurón del fútbol, durante muchos años considerando el mejor del mundo hasta que apareció Leo Messi. Quiero decir que Lamine cumple con la ruta de las estrellas. Por aquí ya se han dejado ver Messi, Mbappé, Kane, Haaland, Vinicius... También Lamine. Los Mundiales son para los cracks, los dioses del fútbol siempre acaban bendiciéndoles. En ello están con Lamine Yamal.