Lo de Lamine no ha sido un partidazo, ha sido una coronación

Lamine, ante Francia / EFE

Lamine Yamal no pide paso. Lo arrolla. En la semifinal de la Nations League ante Francia, en una cita marcada por la exigencia táctica y emocional, el futbolista del Barça volvió a convertir un partido grande en su patio de recreo. No solo firmó dos goles y provocó un penalti: dirigió, desequilibró, lideró. Y dejó atrás a su último rival directo en la carrera hacia el Balón de Oro: Ousmane Dembélé.

El duelo entre ambos lo tenía todo. Lamine representando la frescura, la madurez precoz, la solidaridad y la excelencia técnica. Dembélé, con la carta de la Champions en el bolsillo, avalado por Luis Enrique y con una narrativa que lo reivindica como un extremo trabajador, incómodo, vertical. Pero lo que ocurrió en Stuttgart fue otra cosa. Fue una demostración diferencial: la de un jugador que no solo brilla, sino que hace brillar.

Dembélé, eclipsado

Mientras Lamine rompía líneas, arrastraba defensores y asociaba con Nico, Dembélé flotaba en un limbo entre el elogio táctico y la intrascendencia. Luis Enrique defendió en rueda de prensa que Ousmane “presiona como nadie”, que es “clave sin balón”. Puede ser. Pero lo que hace Lamine es historia con el balón. Juega. Y hace jugar.

Y además, tiene algo que no aparece en las estadísticas ni en los heatmaps: el corazón. Le dejó el primer penalti a su amigo Nico Williams, una cesión simbólica en plena exhibición que habla del líder que está naciendo. Luego, cuando le tocó ejecutar, lo hizo con una sangre fría que no corresponde a un chico de 17 años.

El relato ya ha cambiado

Hasta hoy, había cierto consenso mediático en que el Balón de Oro debía depender de títulos. Que el que ganase la Champions tenía medio trofeo. Que si Dembélé brillaba en París… Pero esa narrativa se ha roto por completo. El impacto de Lamine Yamal es de otra dimensión. Es un jugador que mejora a su equipo, que hace que el rival juegue más atrás y que los compañeros se eleven. Es exactamente lo que hizo Leo Messi durante una década.

No es solo una buena racha. Es un fenómeno. Y hoy ha dado el golpe final en la mesa de los grandes. Lamine ya no es una promesa. Es el jugador más determinante del mundo en su posición. Y lo de hoy no fue un partido. Fue una coronación. Ahora a por el título.