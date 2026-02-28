Lamine recoge el fruto de su gran cambio

El Barcelona respira más tranquilo con este Lamine Yamal. Desde que decidió alejarse de los focos y de reducir sus participaciones en las redes sociales, donde recogía más odio que admiración, ha logrado encontrar un espacio que le es más cómodo, más fácil, más placentero, más maduro. Y, como consecuencia, al existir menos distracciones, parece que el rendimiento en el terreno de juego ha aumentado.

Desde finales de enero, cuando se produjo este cambio, a ahora Lamine ha participado en nueve encuentros con un espectacular balance de 8 goles y 2 asistencias, siendo el partido contra el Villareal el premio mayor con un hat trick.

A Lamine no le interesaba seguir por ese camino que había iniciado desde su explosión en el FC Barcelona. Le ha costado verlo, pero ha acertado con su decisión. Debe hacerse mayor. Ha ganado en admiración porque cuando habla en el campo es cuando mayores aplausos recoge. Y es que la ley es fácil: zapatero a tus zapatos.

Y en este nuevo status, Lamine ha dado un paso adelante que ha beneficiado enormemente a él y también a sus compañeros. El entorno se tranquiliza, el equipo adquiere esa calma precisa que le permite crecer, madurar y hacerse fuerte para retos mayúsculos

Con Lamine en plena forma, en este estado de lucidez, siendo el mejor regateador de las grandes ligas y ya uno de los goleadores de la competición española, el Barça se siente capaz de todo. De ganar la Liga, de presentar candidatura para la Liga de Campeones e, incluso, para eliminar al Atlético de Madrid. Si es capaz de meterle cuatro goles al tercer clasificado de la Liga, bien puede mejorar este registro contra el cuarto de la clasificación. Lo que parecía una quimera, ahora es algo que el Barça se puede plantear. Es un reto bonito sin riesgo alguno porque ya se da al equipo por eliminado

La gran duda que se plantea con este Barcelona es con su fragilidad defensiva, una deficiencia que se apreció en la segunda parte hasta la salida de Pedri y que se agudiza en las competiciones europeas. El Barça puede llegar a ser un coladero detrás y este problema crece a medida que se acercan los rivales de mayor entidad.