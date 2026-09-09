Lamine y Raphinha hacen olvidar a Lewandowski, Ferran y Julián Álvarez

Hansi Flick tiene donde elegir y, lo más importante, siempre elige bien. El entrenador del Barça dispone de una plantilla excepcional y está demostrando que sabe manejarla a la perfección. A día de hoy, solo Joan Garcia, Cubarsí, Rodri, Raphinha y Lamine parecen indiscutibles. El resto tiene que ganarse el sitio. Y eso, lejos de ser un problema, es una bendición.

El Barça compite al cien por cien, es constante, regular y, sobre todo, divierte. El inicio de temporada es espectacular, sin apenas fisuras y con un nivel que invita a pensar que todavía puede ir a más. Por tanto, hay motivos de sobra para ser optimistas.

Contra el Feyenoord, Flick apostó por Adeyemi en la línea atacante y el alemán respondió con un golazo. Raphinha, por su parte, parece decidido a demostrar que puede ser el mejor delantero centro del mundo y añadió otros dos tantos. El capitán del Barça se siente cada vez más cómodo en su nueva posición. Es más, mantiene este ritmo, el debate sobre la necesidad de fichar otro nueve desaparecerá por sí solo.

A todo eso, Raphinha cedió el brazalete de capitán a Lamine al ser sustituido y el de Rocafonda lo celebró con otro golazo. En fin, que entre uno y otro ya han hecho olvidar a Ferran Torres, Lewandowski y Julián Álvarez. A la cuota goleadora se sumó uno de los fichajes del verano, Gabriel Jesus, que vio puerta poco después de entrar al campo, casi en el primer balón que tocó. Otra bendición.

Por su parte, Rodri volvió a mandar en el centro del campo desde el primer minuto. Pedri se adapta a la perfección al espacio que le deja el nuevo fichaje y el equipo lo agradece. No estaban en el once inicial Gordon ni Fermín, dos futbolistas que entraron en la segunda parte y que han comenzado la temporada a un nivel espectacular. Olmo y Adeyemi demostraron que Flick cuenta con alternativas de primer nivel.

En definitiva, esta temporada hay que ir al Camp Nou. Aunque llueva a raudales. Porque el espectáculo está asegurado, los goles también y, sobre todo, porque este Barça apunta muy alto.