Lamine Yamal posa con Aitana en la gala del Balón de Oro / EFE

Debió ser un día para celebrarlo por todo lo alto. El Barça acaparó las nominaciones al Balón de Oro como premio a la excelente temporada del equipo blaugrana a nivel nacional e internacional. El club ha recuperado músculo deportivo y lo exhibirá en la gala de entrega de premios en septiembre, dónde Lamine, a sus 18 años, parte como uno de los claros favoritos. Es un hito en la historia del fútbol mundial y una magnífica noticia para el Barça y su apuesta por La Masia.

Un reconocimiento al trabajo bien hecho tras muchos años de penúrias deportivas y un espaldarazo para el futuro. Porque el Barça ha conseguido construir un proyecto que puede liderar el fútbol mundial en la próxima década, algo totalmente impensable hace solo un para de años. Sin duda, la esperada noticia, tanto en el fútbol femenino como masculino, debía servir para dejar un buen sabor de boca en el club y su entorno tras un verano demasiado movido y con muchas dudas por resolver tanto a nivel de inscripciones como en la reapertura del Spotify Camp Nou.

Prácticamente a la misma hora que iban sonando todos los nombres del Barça nominados a los premios más prestigiosos del balón, al Barça se le ocurría emitir un comunicado en el que le quitaban la capitanía a Ter Stegen. El club lo tenía entre ceja y ceja, pero esta coincidencia no se lo merecía ni Lamine, ni los otros compañeros. Un comunicado, además, en el que se le despoja del brazalete al portero alemán de forma temporal hasta que se resuelva un expediente abierto que tiene pocos visos de prosperar. Alucinante.

Suerte tiene el Barça de Lamine Yamal y del vestuario porque ellos son los que tiran y tirarán del carro para que el club crezca de forma exponencial en los próximos años tanto a nivel deportivo como económico. El crack blaugrana es ya más que la imagen del club. Es medio club, junto a Hansi Flick y los Pedri, Gavi, Cubarsí y compañía. Que Lamine los perdone a todos y siga igual de contento. Y no se constipe. Y que Ter Stegen también aprenda de él para que todo vaya un poco mejor. Se merece el Balón de Oro.