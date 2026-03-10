Lamine se parece cada día más a Messi

Ha llegado el momento de dejarnos de falsas modestias, supersticiones o remordimientos por si acaso faltáramos el respeto al más grande de todos los tiempos, y decir claramente que Lamine Yamal se parece cada día más a Messi. Sí, así, con orgullo.

Ahora bien, todavía no es el nuevo Messi. Esta va a ser una carrera de largo recorrido. Leo es el futbolista de mejor y más larga trayectoria de la historia. Cada partido, cada temporada, gol a gol, regate a regate, jugada a jugada, título a título, en todas las circunstancias y todas las condiciones, en el Barça del 2004 al 2021 y hasta alzarse con el Mundial de 2022. Y sigue, a un gol de los 900… Eso no lo ha hecho nadie.

Comienza la hora de la verdad en la Champions que podría darle su primer Balón de Oro

Lamine Yamal ha empezado más fuerte. Lleva dos años de ventaja en casi todo, acaba de llegar a los 50 goles con 18 años y 237 días mientras Messi lo logró con 20 años y 315 días. Es un dato importante, pues el inicio de su carrera goleadora también se asemeja al de Leo, que fue haciéndose goleador con el paso del tiempo, cada año más y así hasta el infinito.

Son muchos los paralelismos, esos goles casi sin armar la pierna, poniendo el balón donde le da la gana que mil veces aplaudimos a Messi y ya vemos a Lamine, eso de ganar partidos él solo... Estamos ante el nuevo genio del fútbol mundial, eso seguro. Y el tiempo dirá hasta donde llega. De momento, esta Champions puede darle su primer Balón de Oro.

Este martes, ante el Newcastle, comienza la hora de la verdad y Lamine llega en su mejor momento. También ahí se avanzaría a Messi, que la ganó por primera vez con 22 años. Y luego vendrá el Mundial... ¿se imaginan?