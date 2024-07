Lamine y Nico, a liarla y comenzar una nueva era

Nico Williams y Lamine Yamal / Rolf Vennenbernd/dpa

Si el más optimista imaginaba que España iba a llegar a estos cuartos de final de forma inmaculada y con una sensación de superoridad y confianza que asusta a los rivales. La selección ha vuelto a enganchar a la afición a base de un juego desenfadado y con dos estrellas que tienen en sus botas iniciar hoy mismo una nueva era en el fútbol continental. Nico Williams y Lamine Yamal se han convertido ya en dos de las grandes estrellas del panorama mundial y están ante el gran reto de enterrar a una Alemania que puede despedir a grandes estrellas como Neuer, Kroos o el mismo Gundogan si quedan apeados de este campeonato que juegan en casa.

La gran Alemania que asombró al mundo hace unos años contra la España del futuro. Es un reto mayúsculo para unos chicos jovencísimos que tienen mucho tiempo para ganarlo todo, pero que pueden hacerlo estallar todo mucho antes. Y quieren derrumbar ese muro porque han demostrado que pueden hacerlo.

Pase lo que pase esta tarde, ver jugar a esta España de Lamine es un auténtico espectáculo. No especulan. No realizan un fútbol de toque, ni desen hacerlo, pero su verticalidad es de vértigo y han creado un nuevo concepto de ataque por las bandas que puede y debe tener continuidad en el futuro. Y no solo en La Roja sino también en el Barça. Porque nunca antes un fichaje como el de Nico Williams había estado tan claro y se presenta como tan estratégico.

En el año del Madrid de Mbappé, estos dos extremos pueden dinamitar el proyecto galáctico de Florentino Pérez. Joan Laporta debe conseguir como sea los recursos suficientes para traer a Nico y juntarle con Lamine aunque sea a costa de vender a uno o a dos de sus titulares. Ellos son el futuro del fútbol y esta tarde seguro que lo intentarán. Saldrá bien o no, pero seguro que España no se va del campo sin atacar más que el rival y tener más oportunidades. La pueden liar.