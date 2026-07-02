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Opinión

Joan Vehils

Joan Vehils

Director.

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Lamine impulsa a una España que vuelve a ilusionar

Mikel Oyarzabal celebra su segundo gol ante Austria en el Mundial

Mikel Oyarzabal celebra su segundo gol ante Austria en el Mundial / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

España dejó sensaciones muy positivas en la primera parte ante Austria, firmando probablemente sus mejores 45 minutos en lo que va de campeonato. El conjunto de Luis de la Fuente saltó al césped con una idea muy clara: dominar desde el primer minuto, someter a Austria a través de la posesión y recuperar el balón lo más arriba posible. Y lo consiguió.

Si hubo un futbolista que volvió a marcar diferencias, ese fue Lamine Yamal. El joven delantero del Barça ofreció otra exhibición de descaro, velocidad y calidad, convirtiéndose en un problema irresoluble para la defensa austríaca. Cada balón que pasó por sus botas generó sensación de peligro.

Junto a él, Rodri volvió a ser el futbolista que le llevó a conquistar el Balón de Oro; Oyarzabal demostró una vez más su eficacia goleadora, mientras que Dani Olmo se reivindicó de nuevo como un jugador imprescindible para esta selección. Su movilidad, capacidad para asociarse y lectura del juego aportaron el equilibrio y la creatividad que España necesitaba.

La selección también mostró una imagen muy fiable en defensa, sin apenas conceder ocasiones, y dominó el centro del campo con autoridad. La única asignatura pendiente fue la falta de precisión en la definición de cara al gol, un aspecto que impidió que la superioridad española se reflejara con mayor contundencia en el marcador.

Todo ello tuvo aún más mérito si se tiene en cuenta el estado del césped, excesivamente lento y poco favorable para el ritmo vertiginoso que intentó imprimir España desde el pitido inicial. En resumen, si los futbolistas diferenciales están al cien por cien, España está preparada para competir contra cualquiera. Pero si la Roja mantiene el nivel mostrado durante la primera parte, pocos equipos podrán discutirle el papel de favorita. De momento, ya está en octavos, goleando y mostrándose muy competitivos.

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