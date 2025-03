Lamine, un genio que se comporta como un genio

Lamine Yamal marca diferencias pese a sus 17 años / Valentí Enrich / SPO

Hace tiempo que todo el mundo sabe que Lamine Yamal es lo más parecido a Messi que ha parido el fútbol. Por talento, por genio, por similitud técnica y por jugar en el mismo equipo. A ningún aficionado se le escapa que incluso es mejor que el argentino a su edad. Pero la cuestión es que de esta realidad surge la falsa teoría de la sobreprotección. Si Lamine es el nuevo Messi, se dice sin el más mínimo temor a que se le llene la cabeza de agua sucia. Tranquilos, si ha llegado hasta aquí, si en toda una Eurocopa ya se echó a la selección a la espalda y se cargó él solito a Francia, es que está preparado para superar presiones, piropos y todo lo que le echen.

No en vano, Lamine es un genio que se comporta como un genio. Con un balón en los pies y ante los micrófonos o las cámaras. Que Lamine plante cara y marque terreno pese a su juventud, más bien parece un signo de madurez que de altanería. ¿Acaso no es verdad que marca en los partidos importantes y que el Barça es el que más daño hace al Madrid? Al final, la clave está en su confesión a Sport: “yo salgo a disfrutar y no pienso en eso (presión, críticas…). Y tiene razón cuando dice que "si piensas que no eres favorito, ahí empiezas a perder”. Personalidad y seguridad infinita en sí mismo.

Lo de disfrutar lo inventó Cruyff (otro genio) y salió bien. Lo de sentirse cómodo siendo favorito es el primer valiente en decirlo. Que un niño de diecisiete años no tenga miedo a nada y mire de cara a la presión y a los títulos es un síntoma de liderazgo y rebeldía. Dejemos que fluya el genio que lleva dentro. Será mejor para todos.