Lamine, entre la frescura y la insolencia

Iniesta habló sobre el Clásico de este domingo / David Bernabeu

Hay dos tipos de culés: los que se escandalizan con el Lamine extrafutbolístico y los que lo aplauden. Y como suele ocurrir en estos casos, en el punto medio está la virtud. ¿Hay que exigirle a Lamine que tenga el comportamiento propio de un jugador de 35 años? ¿Tiene que llevar una vida monástica, del entrenamiento a casa y de casa al entrenamiento?

La respuesta es no, en ambos casos. Tiene 18 años. Tiene la frescura y la insolencia propia de un chaval de 18 años. Por eso no es tan grave que en una conversación entre amigos, de tono más bien informal, diga eso de que el Real Madrid es como Porcinos, el equipo de la Kings League, “que siempre roba y se queja”.

El contexto siempre es importante, y más en situaciones como esta: ¿hubiera dicho lo mismo Lamine en una rueda de prensa oficial de LaLiga o de la Champions? Está claro que no. Por eso es importante no sacar las cosas de quicio ni extraer conclusiones demasiado rápidas.

Los periodistas nos quejamos con frecuencia del discurso de los futbolistas: demasiado planos, ninguno se atreve a decir algo mínimamente interesante, picante o rompedor. Y cuando alguien lo hace, como Lamine, somos los primeros en machacarlo. A los periodistas deportivos muchas veces cuesta entendernos.

Los culés más veteranos, prudentes y sufridores argumentarán que Lamine tiene que moderarse. No es un chaval anónimo de 18 años; es un jugador de la primera plantilla del Barça. Representa el escudo en todo lo que haga, tanto cuando juega en el Bernabéu como cuando se sube a un helicóptero o cuando charla con Ibai Llanos y Piqué. No les falta razón: pero mientras Lamine siga rindiendo a buen nivel, esas supuestas salidas de tono son perfectamente perdonables.

Por una cuestión de edad y de sentido común, esas (supuestas) salidas de tono irán desapareciendo. Y como tantas otras cosas en el mundo del fútbol: mientras Lamine desborde y la pelota entre, las quejas serán menos quejas.