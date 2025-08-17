Lamine, espectacular; el campeón, en su línea

Flick y Lamine ante el Mallorca / Joan Mateu Parra

El Barça debutó con buen pie, haciendo honor a su condición de campeón. No fue un partidazo pero sí una victoria inapelable fruto de la superioridad total del equipo de Flick. Desde el primer minuto quedó claro que con esta actitud, fuerza y talento va a ser muy difícil que el Barça pierda partidos. Fue un encuentro cómodo en el que no hizo falta apretar el acelerador. Hay que dosificar los esfuerzos y jugar con inteligencia.

Lamine volvió por sus fueros confirmando que es un jugador de otro nivel, capaz de superar a todos los defensores, chutar desde cualquier posición y brindar asistencias que son medio gol. Va a ser la gran estrella de la Liga, el jugador-espectáculo que cuando controla el balón siempre crea peligro. Se le ve con ganas y fuerza, dispuesto a mejorar el fantástico rendimiento de la pasada temporada. Arropado por un gran equipo que le da mucho juego, cada vez tiene más acierto de cara a gol y estamos convencidos de que esta temporada estará en la lista de los máximos realizadores.

Una cosa quedó muy clara: la diferencia entre el Mallorca y el Barça es tan grande que parece que juegue Ligas distintas. Tras una primera parte accidentada, con dos jugadores isleños expulsados y un gol de Ferran que levantó polémica, llegó una segunda parte donde el campeón, a pesar de jugar con dos jugadores más, no quiso hacer sangre de un rival que acumuló desgracias, prefirió no apretar el acelerador. No hacía falta, la ventaja era tan cómoda que mejor rodar al equipo y mover el banquillo. La mentalidad del equipo es la misma que la pasada temporada con la ventaja de que pueden jugar con los ojos cerrados. La compenetración es admirable, el balón circula con rapidez y verticalidad y Lamine y Raphina son puñales en punta.

El Barça inicia la Liga como gran favorito por méritos propios. Es el mismo equipo de la pasada campaña pero con un banquillo más equilibrado. Joan Garcia debutó sin encajar, nadie se acordó de Ter Stegen. Rashford salió la segunda parte y será una carta positiva cuando se encallen los partidos. La ausencia de Iñigo Martinez no se acusó, en el centro del campo hay tantas alternativas que veremos muchos cambios sin perder potencial.

Hace un año Flick nos sorprendió positivamente. Armó un equipo campeón con jugadores que venían de una temporada decepcionante. Ahora no tiene que inventar nada. El carnet de ruta solo aconseja ajustar la defensa para aumentar su solidez y dar libertad a los atacantes que tienen mucho gol. Ha impuesto un estilo que funciona, es exigente ya que por experiencia sabe que el único problema que puede tener es la relajación, creerse los mejores. Hay que demostrarlo en cada partido. El técnico alemán es consciente de que la afición exigirá más, los títulos solo se ganan con esfuerzo y constancia.